Zwenkau

Zum dritten Mal steigt Ende Juni das Neuseenland-Musikfest am Zwenkauer Hafen. Längst zieht die Veranstaltung mit hochkarätigen Künstlern und ihrem maritimen Flair Musikfreunde aus Leipzig und der ganzen Region an. Crossover-Musik von Pop bis Klassik und – mit etwas Glück – der schönste Sonnenuntergang um Südraum begeistern seit dem Sommer 2017 ein stetig wachsendes Publikum. Im vergangenen Jahr zog es bereits 2500 Besucher ans Kap.

Johnny Logan singt am Kap

Zum Auftakt am Donnerstag, 27. Juni, kommt mit dem Sänger und Komponisten Johnny Logan ein Weltstar nach Zwenkau. Seine größten Erfolge feierte der Ire mit der markanten Stimme beim Eurovision Song Contest. Mit „What’s Another Year“ gewann er 1980 den Wettbewerb in Den Haag. Sieben Jahre später überzeugte Logan beim ESC in Brüssel mit der Ballade „Hold Me Now“. Als Komponist konnte er mit der Sängerin Linda Martin und „Why Me?“ 1992 noch einmal ganz oben landen.

Mit dem Album „Irish Connection“ knüpfte Johnny Logan 2007 an seine großen Zeiten an und zeigte eine neue Seite. Das Resultat: Platin in Dänemark, Gold in Schweden und Doppelplatin in Norwegen. 2008 folgte das Album „Irishman in America“, 2010 der Longplayer „Nature oft Love“. Nicht zuletzt wurde er als König Artus in der Rockoper „Excalibur“ umjubelt.

LSO begleitet den Star

Auf der Seebühne am Zwenkauer Hafen präsentiert Logan nun die „Symphonie in Ireland“, begleitet vom Leipziger Symphonieorchester (LSO) unter Leitung von Wolfgang Rögner. Die Orchester-Arrangements stammen aus der Feder von René Möckel, von Beginn an einer der Protagonisten des Neuseenland-Musikfestes.

Und da Seeluft bekanntlich Appetit macht, hat sich der Küchenchef des Restaurants „Zum Türkenlouis“ etwas ganz Besonderes für die Konzertbesucher einfallen lassen. „Wir bieten Menüs passend zum Konzertthema an“, verrät Cateringchef Günter Bauer. Zu Logans „Symphonie in Ireland“ werden also irische Spezialitäten wie Stewing Beef mit Spitzkohl und Röstkartoffeln sowie Kalbs-Pie mit Kräutersauce kredenzt.

Von Gislinde Redepenning