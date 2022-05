Großpösna

Der 86ste Geburtstag des Botanischen Gartens, 31 Jahre Bestehen des Freundeskreises und sechs Jahre Trägerschaft durch das Soziokulturelle Zentrum Kuhstall sind drei gute Gründe zum Feiern. Mit einem Kräuterfest zum Auftakt wurde am Sonnabend eine Festwoche mit einem bunten Programm eingeläutet.

Kultur an der frischen Luft

„Der Botanische Garten hat uns in den letzten Jahrzehnten viel Freude gemacht, aber auch große Sorgen bereitet“, sagte Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) bei einer ihrer letzten großen öffentlichen Reden zur Auftakt der Festwoche zurück – sie tritt bei der Bürgermeisterwahl am 12 Juni nicht mehr an. „Als alle kulturellen Veranstaltungen drinnen abgesagt werden mussten, konnte hier Kultur an der frischen Luft stattfinden“, blickte sie in die Zeiten der harten Corona-Einschränkungen zurück. Nur Heike Schüürmann, verantwortlich für alle Projekte und Workshops im Objekt, habe in dieser Zeit die Terminliste im Amtsblatt füllen können.

Gemeinde kauft und investiert

Lantzsch erinnerte an den Kauf des Areals von der Stadt Leipzig. Lange Zeit sei man Pächter gewesen, die erstmals aufgerufenen 340 000 Euro hätte man nicht aufbringen können. 125 000 standen später zu Buche, erst als die Summe auf 50 000 Euro gefallen war, kam ein Erwerb in Frage. Wegen der dringend benötigten Investitionen wäre sonst „jeder Cent für den Papierkorb gewesen“, erklärte Lantzsch.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Guter Griff“: Kuhstall als Träger

Durch alle Höhen und Tiefen habe Hannelore Pohl, die Leiterin des Freundeskreises, die Geschicke des Botanischen Gartens mit ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern begleitet. Bereichernd mit seinem vielfältigen Angebot für kleine und große Waldinteressierte sei das 2017 eröffnete Waldpädagogikzentrum Oberholzhaus des Forstbezirks Leipzig. Auch die Verpflichtung des Soziokulturellen Zentrums Kuhstall als Träger sei ein guter Griff gewesen. „Das lassen wir uns für Aufgaben, die die Gemeinde selbst nicht leisten könnte, 40 000 Euro im Jahr kosten. Ich sehe Kultur als Pflichtaufgabe an, dazu muss man stehen“, betonte die Bürgermeisterin. „Eine wichtige und richtige strategische Entscheidung“, bestätigte Landrat Henry Graichen (CDU). Kuhstall-Geschäftsführer Peter Krümmel habe nicht nur seine Ziele im Auge, er sei auch bestens vernetzt und wisse, wie man sie erreicht. Graichen lobte die Zusammenarbeit mit Leipzig, eine „gelungene Stadt-Umland-Beziehung“.

Im Botanischer Garten gibt es viel zu entdecken und zu lernen, findet Karin Heinichen mit ihren Töchtern Katharina (6), Antonia (3) und Helene (3, von links). Mit Kräutern kennen sich die Jüngsten bestens aus, darüber haben sie viel in ihrem Kneipp-Kindergarten in der Elsteraue gelernt. Quelle: Andre Kempner

Helfende Hände dringend gesucht

Mahnende Worte kamen trotz aller Feierlaune von Hannelore Pohl. „Wir sind täglich vor Ort, machen uns aber großen Sorgen darum, wie es weitergeht“, sagte Pohl. „Es soll alles sauber und ordentlich aussehen, wir wollen immer eine Anzahl von Pflanzen und Kräutern vorhalten und an den Wochenenden und Feiertagen möglichst viele Besucherinnen und Besucher empfangen“, führte sie weiter aus. Doch die meisten der Helferinnen und Helfer, überwiegend Damen über 70, stoßen an ihre Leistungsgrenzen. „Wir haben noch kein Programm für die kommenden Wochenenden, weil wir nicht wissen, wie wir das alles abdecken sollen“, so Pohl. Helfende Hände werden dringend gesucht, Interessierte mit oder ohne grünen Daumen, dürfen sich beim Freundeskreis im Störmthaler Weg 2 in Großpösna oder unter der Telefonnummer 034297 41249 melden.

Kräuterexperte Ferdinand Bodusch (links) und Peter Wolff als Sebastian Kneipp beim Kräuterfest im Gespräch. Sie hatten ihrem kleinen und großen Publikum viel Wissenswertes zu erzählen. Quelle: Andre Kempner

Das weitere Festprogramm:

Dienstag, 3. Mai, 18.30 bis 20 Uhr, Filmabend unter dem Motto „Botanischer Garten einst und jetzt“ mit historischem Material. Anschließend ist Zeit für Gespräche bei einem Glas Wein. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 6. Mai, 18 bis 20 Uhr, Senioren-Kabarett „Die Spottvögel“ mit dem Programm „(W)irre Zeiten. Eintritt: sieben Euro.

Sonnabend, 7. Mai, 10 bis 13 Uhr, Vortrag über Bienen, danach Bau einfacher Insektenhotels, Teilnahmegebühr 12 Euro.

Um 18 Uhr beginnt der Film „200 Jahre Sebastian Kneipp“, Eintritt sechs Euro.

Sonntag, 8. Mai, 10 bis 12 Uhr Frühlingswanderung durch das Oberholz, Kosten: vier Euro. Ab 15 Uhr: „Musik und Kaffee zum Muttertag“ mit einem Trio des Dresdner Salonorchesters, der Eintritt ist frei.

Von Gislinde Redepenning