Markkleeberg/Leipzig

Zwei Bewohner eines Ferienhauses im Seepark Auenhain bei Markkleeberg sind am Samstagabend bei einem Feuer verletzt worden. In der Sauna des Gebäudes am Markkleeberger See brach gegen 20 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus, wie die Polizei mitteilte. Ein 63 und ein 69 Jahre alter Urlauber erlitten Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen. Beide kamen in eine Klinik.

Die Sauna brannte laut Polizei vollständig aus. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr nutzbar. Der Gesamtschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Vier weitere Bewohner des Bungalows blieben unverletzt.

Brandursachenermittler der Kripo untersuchen nun, wie es zu dem Feuer kam. „Ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen“, so ein Polizeisprecher am Sonntag.

Von nöß