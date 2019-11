Feuerwehr Markkleeberg probt fiktive Unfälle bei Unwetter

Markkleeberg

Die Feuerwehr Markkleeberg hat am Samstag mit großem Aufwand ihre Jahresübung veranstaltet. Geprobt wurden zehn verschiedene Einsatzszenarien zu Land, in luftigen Höhen und zu Wasser. Der fiktive Ausnahmezustand stand unter dem Motto „Unwetterlage“. Rund 50 Kameraden waren im Einsatz, dabei lief alles nach Plan.

Ein Jahr Vorbereitung

Ein Jahr lang hatte Ortswehrleiter Frank Zieger mit den Gruppenleitern Volker Jähring und Mario Preller im Team geplant. „Wir haben den Tag seit einem Jahr aufwendig vorbereitet“, erzählt Mario Preller. „Dabei gehen wir von einer Unwetterlage aus, wie sie passieren kann.“ Unabhängig von der Einsatzleitstelle in Leipzig übe man die Koordination von der ortsfesten Befehlsstelle in der Feuerwache Markkleeberg-West aus.

Erster Akt war die Evakuierung eines Gebäudes nach einem Sturmschaden. Die Bewohner mussten in eine Notunterkunft gebracht werden. Ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person stand ebenfalls auf der Aufgabenliste. Auf dem Markkleeberger See musste ein abgetriebenes Segelschiff mit einem am Kopf verletzten und somit hilflosen Seemann geborgen werden. Dabei kam ein Rettungsboot zum Einsatz.

Die Abschlussübung fand unter den Augen von Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) bei der Firma Holl in Zöbigker statt. Dort war vermeintlich in einer Filteranlage ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen wurden in einer verrauchten Halle vermisst. Auf einem Nachbargebäude musste einem verunglückten Dachdecker geholfen werden, der sich bei einem Sturz ein Bein gebrochen hatte.

Zusammenspiel ist wichtig

Wichtig seien nicht die realen Einsatzzeiten, sondern das Zusammenspiel der Einsatzkräfte untereinander und mit dem Rettungsdienst sowie das Umsetzen der Führungsentscheidungen. Unterstützung bekomme man vom Malteser Hilfsdienst, aber auch von Vertretern mehrerer externer Feuerwehren und von Kreisbrandmeister Nils Adam als Beobachter. „Er hat uns bescheinigt, dass wir eine der leistungsfähigsten Feuerwehren im Landkreis Leipzig sind“, resümierte Mario Preller. Man habe auch Defizite aufgedeckt, beispielsweise in Sachen Ausrüstung, die werde man nachbessern. „Wir sind schon sehr gut, aber manches lässt sich noch optimieren“, meint Preller. Schließlich überprüfe man die Leistungsfähigkeit, um noch effizienter und noch besser zu werden und auf dem bestmöglichen Ausbildungsstand zu sein. Die Übungen würden jährlich durchgeführt, immer im Wechsel unter den Führungen der Feuerwehren Markkleeberg-West, Wachau und Gaschwitz.

