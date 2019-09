Feuerwehr: Markkleeberg und Zwenkau kooperieren bei Einsätzen

Markkleeberg

Dass die Freiwilligen Feuerwehren von Zwenkau und Markkleeberg sich im Ernstfall gegenseitig helfen, ist nichts Neues. Denn die beiden Kommunen haben große gemeinsame Grenzgebiete, wie die Neue Harth. Was in der Praxis gang und gäbe ist, wurde jetzt mit einer Kooperationsvereinbarung vertraglich besiegelt, die Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) und Zwenkaus Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) unterschrieben haben.

Gemeindegrenzen spielen im Notfall keine Rolle

Seit Einrichtung der Integrierten Rettungsleitstelle in Leipzig (IRL) vor zwei Jahren legt diese in Notfällen fest, welche aktuell verfügbaren Wehren und Fahrzeuge bei Bedarf zum Einsatz kommen – unabhängig von den Gemeindegrenzen. Dabei greift die sogenannte „Nächste-Fahrzeug-Strategie“. Die Reihenfolge der Einsatzfahrzeuge ist im Alarmserver der Rettungsleitstelle hinterlegt. Alarmiert wird jeweils nach Bereichen, nicht nach Gemeindegrenzen. Alle Verantwortlichen wie Stadtwehrleiter und Kreisbrandmeister Nils Adam haben sich im Vorfeld über die vorhandenen Einsatzmittel und Gerätschaften verständigt. So kann auch Spezialtechnik zu Einsatzorten gerufen werden.

Markkleeberg und Zwenkau haben lange gemeinsame Grenzen

Gerade in Zwenkau und Markkleeberg sind Absprachen bei Unfällen auf einem der Seen notwendig.„ Markkleeberg und Zwenkau sind keine Inseln“, erklärte Schütze. Und Holger Schulz resümierte mit Blick auf das unterzeichnete Schriftstück: „Ein formaler Akt mit großer Wirkung.“ Die Kameraden beider Wehren arbeiteten bereits im Rahmen der Aus- und Fortbildung zusammen. Die Kooperationsvereinbarung untermauere, was längst gelebt wird.

Im Vertrag geht es unter anderem um die Kosten für die Einsätze. „Wir stellen uns gegenseitig keine Vollkostenrechnungen aus“, betonen beide Stadtoberhäupter. Es werden lediglich einzelne Faktoren berechnet, wie beispielsweise Verbrauchsmittel und eine Einsatzvergütung.

Von Gislinde Redepenning