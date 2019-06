Markkleeberg-Wachau

Großen Zuspruch fanden die Kameradinnen und Kameraden der Ortsteilfeuerwehr Markkleeberg-Wachau am Samstag bei ihrem Tag der offenen Tür, hatten sie sich doch ein umfangreiches Programm ausgedacht. Viel Applaus gab es gleich zum Auftakt für die Darbietungen der Kinder des Schülerchors der Grundschule Markkleeberg-Ost.

Weitere Höhepunkte waren die Vorführungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Die aktiven Einsatzkräften demonstrierten die Brandbekämpfung eindrucksvoll unter realistischen, aber umweltfreundlichen Bedingungen an einem PKW. Dafür wurde extra ein spezieller gasbefeuerter Simulator organisiert. Die Besucher selbst konnten sich mit Feuerlöschern an einem Kleinbrandsimulator ausprobieren.

Drehleiter muss Fest für Einsatz verlassen

Die aktuelle und moderne Ausrüstung der Feuerwehr Markkleeberg wurde im Rahmen einer Technikschau präsentiert. Die wurde kurz unterbrochen, als die Drehleiter der Feuerwehr Markkleeberg-West nach einem Alarm zur Unterstützung in die Gutsstraße beordert wurde, weil ein großer Ast an einer Eiche auf einen wichtigen Zugangsweg zum Cospudener See zu stürzen drohte. Die Einsatzkräfte setzten gekonnt ihre Motorkettensäge ein und ließen den schweren Ast kontrolliert nach unten fallen.

Das wichtigste Ansinnen eines solchen Festes, die Menschen für die Arbeit der Feuerwehr zu begeistern und vielleicht den einen oder anderen neuen Mitstreiter für dieses spannende Ehrenamt zu gewinnen, ist rundum gelungen.

