Thüringer Firma Procave schenkt DRK 1000 Mund- und Nasenschutzmasken

Zwenkau

Der thüringische Matratzenhersteller Procave hat seine Produktion von Matratzen- und Matratzenschutzbezügen auf Mund- und Nasenschutzmasken umgestellt und kann inzwischen täglich bis zu 10 000 Stück fertigen. Die sind zwar kein Virenschutz, können aber die Ansteckungsgefahr deutlich verringern. Davon profitiert auch das DRK Leipziger Land.

Masken zum Einkaufspreis

„Der erste Kontakt fand im März 2020 statt. Kurz zuvor hatte der Hersteller uns 3300 wiederverwendbare Masken für unsere Mitarbeiter und Kameraden zum Einkaufspreis geliefert“, erklärt Kristina Krüger vom DRK. „In der vergangenen Woche hat sich mit Oliver Schramm einer der beiden Procave-Geschäftsführer bei unserem Geschäftsbereichsleiter Verbandsarbeit, Olaf Kühling, gemeldet und uns eine Spende von 1000 Masken angeboten.“ Die wurde jetzt in Zwenkau an DRK-Vorstand Jens Bruske übergeben. „Diese Masken werden vorrangig an unsere Mitarbeiter der Aus- und Fortbildung verteilt, die sich im Moment in den Vorbereitungen zum baldigen Neustart der Erste-Hilfe-Kurse befinden“, so Krüger.

Über eine weitere Spende freute sich das DRK bereits letzte Woche. Im Rahmen der Charity-Aktion „Wir helfen Helden – Kochen für Leipzig“ gab es erfrischende Durstlöscher von der Firma Durstexpress.de. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von Präsident Sven Rübner vom Sportwagen Club. Vorstand Jens Bruske hat 1680 Flaschen dankbar und stellvertretend für die Einrichtungen entgegengenommen.

Von Gislinde Redepenning