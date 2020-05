Flora sorgt auf Stelzen für den nötigen Corona-Abstand

Grosspösna

Auf Stelzen durch die Garten-Welten: Blütengöttin Flora höchstpersönlich beehrte am Samstag den Pflanzenmarkt auf der Rittergutswiese in Großpösna. Zwecks besserer Übersicht stolzierte sie auf Stelzen voran und war des Lobes voll: Was für ein umfangreiches Angebot!

Plattform für regionale Produzenten

Ja, die Akteure vom Verein Soziokulturelles Zentrum Kuhstall in Großpösna haben auch in diesem Jahr keine Mühe gescheut. „Wir möchten den regionalen Gärtnereien und Baumschulen trotz der Corona-Zeiten eine Plattform bieten“, so Organisatorin Maria Windt. Voller Vorfreude auf die „Garten-Welten“ waren auch die Besucher und wurden selbstverständlich nicht enttäuscht. Mit mehreren großen Pflanzentüten an den Händen streifte Marita Frenzel über den Markt: „Das heißt nicht, dass ich schon alles gefunden habe. Es ist mein erster Rundgang. Der nächste folgt sogleich“, kündigte die Leipzigerin lachend an und ließ sich von attraktiven Buntnesseln begeistern.

Samenfeste Jungpflanzen

Andere Besucher kauften samenfeste Jungpflanzen am Stand des ökologischen Landbaus „Ernte-mich“ aus Liebertwolkwitz. Ebenfalls aus Wolks war das Gemüse, welches das Blumenhaus Theisinger anbot. Essbare Pflanzen hatte die als „Kräuterhexe“ bekannte MDR-TV-Köchin Grit Nitzsche aus Falkenhain mitgebracht. Wozu die Speise-Chrysantheme verwendet werde?, wollten Besucher wissen. „Wie Petersilie“, erklärte Nitzsche und wünschte der Pflanze noch „gutes Gedeihen“. Doch worüber freute sich Königin Flora, welche die Rose erschaffen haben soll, am meisten? Über die meterhohen duftenden Rosen vom Blumenhof Rainer Steller aus Fuchshain.

Von Ingrid Hildebrandt