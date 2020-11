Fluglärm über Markkleeberg? Mobile Messstation soll Aufschluss bringen

Markkleeberg

Anfang des Jahres brummten die ersten Frachtflugzeuge in der Zeit zwischen 22 und 1 Uhr auf einer neuen Anflugroute zum Flughafen Leipzig/Halle über das Stadtgebiet von Markkleeberg – im Juli gingen die ersten Beschwerden genervter Anwohner über nächtlichen Fluglärm im Rathaus ein. Die Deutsche Flugsicherung ( DFS) wiegelt ab, ihr lägen keine Indikatoren dafür vor. Eine mobile Messanlage soll bald Aufschluss bringen.

„Aussage liest sich wie Hohn“

Laut DFS hätten die Bürger möglicherweise ein anderes Verständnis als der Gesetzgeber davon, wie unzumutbarer Fluglärm zu definieren ist. Der sei nicht durch subjektives Empfinden begründet, sondern durch ein Lärmgutachten. Diese Aussage lese sich für die Markkleeberger wie Hohn, konstatiert Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD).

Anzeige

Immerhin hat die Fluglärmkommission in ihrer letzten Sitzung den Einsatz einer mobilen Messstelle für Markkleeberg beschlossen. Die soll ab Februar 2021 in Betrieb gehen. Markkleeberg selbst ist nicht in der Kommission vertreten. Der Landkreis Leipzig nimmt die Interessen der Großen Kreisstadt wahr, konnte sich aber nicht gegen die Einführung des neuen Korridors durchsetzen, der jeweils 1,8 Kilometer nördlich und südlich entlang der A 38 verläuft. Nach dem Aufruf von OBM Schütze an alle Bürger, sich im Rathaus zu melden, sofern sie betroffen sind, sind mehr als 180 Beschwerden eingegangen. Sie wurden Anfang September offiziell an Landrat Henry Graichen ( CDU) übergeben.

Oberbürgermeister Karsten Schütze übergibt zwei Ordner voller Beschwerden über nächtlichen Fluglärm an Landrat Henry Graichen (rechts). Quelle: André Kempner

Leipziger sollen entlastet werden

Das neue Flugverfahren wurde nach Analyse der Bevölkerungsdichte gewählt. Dicht besiedelte Gebiete über der Stadt Leipzig werden so entlastet, weniger dicht besiedelte Gebiete im Umland belastet. Vor allem in den südlichen Stadtbereichen Markkleebergs ist das Dröhnen der Maschinen deutlich zu hören. „Des einen Vorteil ist des anderen Leid, wobei wir die Leidtragenden sind“, sagt Schütze dazu. Manche Markkleeberger hätten sich mit ihrem Unmut direkt an die Deutsche Flugsicherung ( DFS) gewandt, berichtet der Oberbürgermeister. Die inhaltsgleichen Antwortschreiben seien jedoch „eher ernüchternd“ gewesen. Außerdem sei das neue Anflugverhalten per Rechtsverordnung in Kraft gesetzt worden. Es handele sich dabei keinesfalls um einen Probebetrieb, wie es ursprünglich hieß. „Wir müssen leider konstatieren, dass uns der Landkreis falsch informiert hat“, so Schütze. Richtig sei vielmehr, dass der Betrieb nach einem Jahr, also im Februar 2021, fachlich beurteilt werden soll. Eine gänzliche Abkehr von der neuen Route scheine allerdings äußerst unwahrscheinlich.

Große Kreisstadt kämpft weiter

Es steht auch weiterhin die Forderung im Raum, mit weiteren Aktivitäten und Gesprächen auf Landkreis-Ebene für Markkleeberg zumindest Optimierungen im aktuell eingesetzten Verfahren zu erreichen. Ein schwacher Trost ist die Tatsache, dass sich der Anteil der lauten Antonov-Flugzeuge von 483 Flügen im Jahr 2019 auf 40 Flüge im Jahr 2020 reduziert hat.

Von Gislinde Redepenning