Flutkatastrophe im Westen – so schnell hilft Markkleeberg

Markkleeberg

Obwohl Kommunikation zu seinen grundlegenden Aufgaben zählt, war diesmal so-gar Markkleebergs Feuerwehr-Sprecher Daniel Kreusch sprachlos. Was da innerhalb von nur wenigen Stunden am Gerätehaus Markkleeberg-West angeliefert wurde, hat bei der gesamten Truppe um Wehrleiter Frank Zieger für Gänsehaut gesorgt. Vorausgegangen war ein Eil-Aufruf, den auch die LVZ kurzfristig veröffentlichte. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Markkleeberg brauchten für ihren Hilfseinsatz im rheinland-pfälzischen Katastrophengebiet um Ahrweiler noch materielle Unterstützung. Und die kam dann auch – noch dazu in einem beeindruckenden Ausmaß.

Zu den sieben Markkleeberger Kameraden, die am Wochenende gemeinsam mit 23 Einsatzkräften anderer Wehren aus dem Landkreis Leipzig ins überflutete Krisengebiet im Raum Ahrweiler aufbrachen, gehörte auch Hauptfeuerwehrmann Christian Voigt. Der Anblick der Hilfsgüter, die am Freitag von Markkleeberger Einwohnern und Firmen gespendet worden waren, überwältigte ihn sichtlich. Zugleich blickte er skeptisch zum Transportfahrzeug und fragte sich laut: „Ob das alles da reinpasst?“

Welle der Hilfsbereitschaft

Die Frage schien berechtigt. Rund 50 Schaufeln, größtenteils nagelneu, lagen im Gerätehaus einträchtig neben etwa 20 Besen, mehr als 1000 Müll- und Bauschuttsäcken, einigen Schubkarren sowie etwa 20 Schlafsäcken. „Sogar drei neuwertige Hochdruckreiniger und ein Notstromaggregat wurden abgegeben, dazu noch original verpackte Akku-Schrauber und jede Menge anderes Werkzeug“, sagte Volker Jähring. Er gehörte ebenfalls dem Einsatz-Team an, das die bereits seit Tagen in der rheinland-pfälzischen Ortschaft Rech helfenden Kameraden ablöste.

An das Wohl der Feuerwehrleute dachten die Markkleeberger Spender übrigens auch. In einer Drahtpalette stapelten sich hunderte Wasserflaschen und Tüten mit Getränkepulver. Eigentlich wollte Stadtwehrleiter Andreas Knoll seinen Jungs auch noch vier Kästen Bier mitgeben, aber da hallte schon der Ruf durchs Gerätehaus: „Kannste lassen, passt nicht mehr rein!“

Familie bietet Gratis-Obdach

In diesem Moment hatte Knoll allerdings schon ganz andere Gedanken. Aus dem Stapel der Belege für die Geldspenden, die in den Stunden zuvor bei der Feuerwache eingegangen waren, zog er ein Couvert hervor. „Da kriegst du feuchte Augen“, sagte er und deutete auf den Text, der auf dem Umschlag zu lesen war. „Unterbringung (Ferien, aber auch längere Zeit) für eine Mama mit Baby und maximal zwei weiteren Kindern kostenlos in Markkleeberg“, stand auf dem Gutschein.

Kostenlose Unterbringung für Flutopfer: Dieses Angebot einer Markkleeberger Familie sorgte bei den Kameraden für einen Gänsehaut-Moment. Quelle: Rainer Küster

Die bewegende Stille im Raum wurde erst gebrochen, als Knoll feststellte: „Jetzt sage noch einer, die Markkleeberger wären nicht hilfsbereit.“ Ein anderer Kamerad pflichtete ihm bei. So etwas habe er noch nie erlebt, sagte er bewegt und deutete auf Knolls Schreibtisch, auf dem sich Spendenquittungen stapelten. Über 20 Markkleeberger waren in den wenigen Stunden nach dem Hilfe-Aufruf in die Wache gekommen und hatten mehr als 1300 Euro gespendet.

Schon rollte draußen auf dem Hof das nächste Auto mit Hilfsgütern an. Jan Gutscher aus Markkleeberg hatte Spaten, Schubkarren und anderes Werkzeug im Kofferraum. „Für mich ist das selbstverständlich“, betonte er. „Wenn man helfen kann, muss man das tun.“ In die Freude über die Hilfsbereitschaft mischte sich bei den sieben zur Abfahrt bereitstehenden Männern allerdings auch etwas Sorge. „Ganz schön was los da drüben“, sagte Christian Voigt nachdenklich. Was ihn in Rech erwartet, konnte er da nur ahnen. Nach einem Fernsehbericht über die Leipziger Feuerwehrleute, die Voigt und seine Kameraden jetzt ablösten, sei er „auf einiges gefasst“.

Von Rainer Küster