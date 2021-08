Großpösna

Wie war das damals in den 1980ern in Großpösna? Eine fotografische Zeitreise in die jüngere Baugeschichte ihres Ortes können die Großpösnaer derzeit am Rittergutshof und im Rathaus unternehmen. Gerade wurde die Ausstellung mit rund 80 Schwarz-Weiß-Fotos von Werner Hoch eröffnet. Entstanden sind die meisten der Bilder zwischen 1980 und 1990. Damals zogen Werner Hoch und sein Sohn Andreas durchs Dorf und frönten ihrer fotografischen Leidenschaft. Gezeigt werden sollten diese Schnappschüsse anlässlich der 800-Jahr-Feier von Großpösna.

Unveröffentlichte Aufnahmen

„Aus bekannten Gründen kam es nicht dazu, anderes war wichtiger. Heute, Jahrzehnte später, sind die Dokumentationen von allergrößtem Wert und machen den Wandel Großpösnas nachvollziehbar“, sagt Petra Körner-Winter vom Soziokulturellen Zentrum Kuhstall. „Gemeinsam mit Andreas Hoch und der IG Ortsgeschichte präsentieren wir eine Bilderauswahl, die an so manche vergessene, veränderte oder gar abgerissene Baulichkeit erinnert“, macht die stellvertretende Geschäftsführerin neugierig.

Mit einer Open-Air-Ausstellung am Rittergutshof beginnt der fotografische Streifzug: „Eine Siedlung entsteht am Mühlberg“, heißt es auf den großformatigen Bildern. 1984 wurde der Grundstein für diese Neubau-Siedlung gelegt. „Bereits beim Aufbau der Galerie blieben die Leute stehen, erinnerten sich oder hatten Fragen zum Baugeschehen“, freut sich Ellen Zschörnig von der IG Ortsgeschichte. „Bestimmt fallen manchen Großpösnaer beim Anblick der Bilder auch noch besondere Erlebnisse oder Geschichten ein. Diese dokumentieren wir dann in unserem Archiv. Wir lassen uns überraschen.“

Auf bisher Unbekanntes ist auch Andreas Hoch gespannt. Schließlich habe er noch zahlreiche unveröffentlichte Aufnahmen, die vergessen Geglaubtes illustrieren könnten. „Mein Vater war ein leidenschaftlicher Hobby-Fotograf. Hauptberuflich hat er im Tagebau Espenhain auf der Förderbrücke gearbeitet. Später fotografierte er für die Betriebszeitung des Fahrzeuggetriebewerkes Liebertwolkwitz. Im Keller unseres Hauses hatten wir ein Fotolabor. Dort haben wir die Bilder selbst entwickelt“, erzählt Andreas Hoch.

Schwerpunkt Hauptstraße

Entstanden sind ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Fotos, die die Betrachter neben der Open-Air-Ausstellung vor allem im Rathaus entdecken können. Abgelichtet sind Straßen, die nach und nach um den historischen Ortskern mit Kirche, Rittergut und alten Bauernhöfen entstanden. Begonnen habe der Siedlungsbau des 1190 gegründeten Großpösna nach dem Ersten Weltkrieg, um 1919, so Andreas Hoch. Ein Schwerpunkt der Ausstellung ist die Hauptstraße, der ältesten Straße Großpösnas, gewidmet. Der fotografische Streifzug führt zum Gebäude mit der Nummer 25, das das frühere Gemeindehaus und die ehemalige Schule beherbergte. Andere Fotos zeigen Häuser, die hauptsächlich in den 1930er-Jahren erbaut wurden. Auch das Domizil der ehemaligen Großpösnaer Schmiede ist zu sehen. Weiter geht die Zeitreise in der Fuchshainer Straße, Magdeborner Straße, Seitenstraße, Querstraße, Robert-Bothe-Straße und im Angerwiesenweg.

Die Ausstellung „Wie war das damals in den 1980ern in Großpösna?“ ist noch bis zum 31. Oktober zu sehen.

Von Ingrid Hildebrandt