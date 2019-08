Markkleeberg

Verführerisch und prickelnd, sinnlich und überraschend, klassisch und provokant. So präsentiert sich die kommende Sonderausstellung im Deutschen Fotomuseum mit dem Titel „Die Ästhetik der Lüste“ anlässlich des 180. Geburtstag der Fotografie.

Epochale Erfindung kam 1839

Der 19. August 1839 gilt als die offizielle Geburtsstunde der Fotografie. An diesem Tag wurde das Verfahren der Daguerreotypie vor der Pariser Akademie der Wissenschaften und schönen Künste vorgestellt. Diese epochale Erfindung, benannt nach dem französischen Maler Louis Jacques Mandé Daguerre, lieferte von Anfang an gut nuancierte und fein strukturierte Bilder. Das sei ein Grund, ein ganzes Jahr lang zu feiern – mit immer wechselnden Ausstellungen, finden Fotomuseums-Direktor Andreas J. Mueller und Kerstin Langner, aus deren Sammlung ein Teil der Bilder stammt. Sie haben den neuen Akt im Geburtstagsreigen „Die Ästhetik der Lüste“ genannt.

„Aktstudie“ von Peter Langner Quelle: Repro: André Kempner

Die aktuelle Schau mit erotischen Fotografien von 1860 bis zur Gegenwart zeigt den ständigen Wandel der moralischen Maßstäbe und die damit einhergehenden Veränderungen des menschlichen Schönheitsideals. Apart stellt sich manche Szene dar, andere Szenen sind eine Ode an die so gar nicht perfekte Wirklichkeit, die Gesetze von Schönheit und Ästhetik sind nicht starr.

Der nackte Körper im Fokus

„Seit den Anfängen der Fotografie gibt es kaum ein fotografisches Sujet, das stärkere Aufmerksamkeit auf sich zieht, als der nackte menschliche Körper“, erklärt Mueller. „Deutlicher als andere Themen und Motive offenbart die Aktfotografie das Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zur Welt.“ Er zitiert den Philosophen und Kulturkritiker Walter Benjamin (1892-1940): „Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt der olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden.“

Das „Karima Ballett“ von Lea Hoffmann. Quelle: Repro: André Kempner

Die Schau zeige, wie sich das Körperbild, der erotische Geschmack und die öffentliche Meinung und Vorstellung von Moral und Sittlichkeit verändert haben. Schon die so genannten Pikanterien im 19. Jahrhundert seien Traumbild und Wunscherfüllung zugleich gewesen, indem sie das gängige Schönheitsideal verkörperten und als Fetischobjekt dienten, erzählt der Fotomuseumschef.

Künstlerische Fotos sind die Aufgabe

Während die frühen Aktfotografien noch stark tabuisiert waren, entwickelte sich nach dem Ersten Weltkrieg eine gewisse Normalität im Umgang mit dem Abbild des nackten menschlichen Körpers. Im 20. Jahrhundert veränderten sich die moralischen und ästhetischen Maßstäbe in immer kürzeren Abständen. Seither sind Nacktheit und Erotik zu einem derart strapazierten Motiv der Massenkultur geworden, dass sich für die künstlerische Fotografie die aktuelle Aufgabe stellt, dem Körperbild wieder Menschlichkeit zu verleihen.

So, wie es beispielsweise Karin Székessy geschafft hat. Sie startete ihre Karriere 1959 mit Puppenfotos, zu denen ab 1963 Porträts, Künstlerporträts, Stillleben, Landschaften und Aktfotografien hinzukamen, die sich zu einem Schwerpunkt in ihrem Schaffen entwickelten. Auch der tschechische Fotograf Jan Saudek ist international vor allem für seine Aktaufnahmen bekannt. „At the Waterfront“ heißt eines seiner 1986 entstandenen Bilder, in dem er selber erscheint. Das Modell posiert jedoch nicht in einer Ufergegend, sondern vor einer Wand, einer changierenden brüchigen alten Mauer mit abblätterndem Putz, die als Konstante immer wieder in seinen Werken auftaucht.

Von Gislinde Redepenning