Die Freie Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Zwenkau“ (FW) will die App Luca fürs Smartphone so schnell wie möglich im Landkreis Leipzig installieren und unterstreicht das in einem Brief an Landrat Herny Graichen (CDU). Die App soll die Rückverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie vereinfachen – mit dem Ziel, die gravierenden Einschränkungen sowohl für die Bevölkerung, als auch für den Großteil der Gewerbetreibenden aufzuheben.

Für Privatleute umsonst, die Lizenz kostet

Rapper Smudo hat die App, die in verschiedenen Städten und Landkreisen Deutschlands getestet wird, mitentwickelt. Mecklenburg-Vorpommern hat beispielsweise für die Lizenz und die technische Anbindung an die Gesundheitsämter 440 000 Euro in die Hand genommen. Die App könnte den Abschied von der Zettelwirtschaft in Cafés, Bars, Restaurants oder bei Veranstaltungen bedeuten, denn sie dient als Ersatz für Kontaktformulare.

Den vereinfachten Kontaktdatenaustausch zwischen Gesundheitsämtern, Gastronomen, Geschäftsleuten und Veranstaltern will die Freie Wählergemeinschaft für den Landkreis Leipzig. „Als eine der beiden stärksten Fraktionen im Stadtrat der Stadt Zwenkau sehen wir es als unsere Pflicht an, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um wieder gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Aktivitäten in weitreichendem Umfang zu ermöglichen“, betont der Vorsitzende Uwe Penz. „Je länger derartige Möglichkeiten ungenutzt bleiben, umso größer werden die wirtschaftlichen Folgen, die wiederum zu einer weiter ansteigenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung führen“, mahnen die Freien Wähler.

Kay Valtin bereitet den Freisitz vor dem Schützenhaus in Zwenkau für seine Gäste vor, die unter den Kastanien sichere und erholsame Stunden verbringen wollen. Quelle: Andre Kempner

Sachsen prüft verschiedene Optionen

Nutzer der Luca-App bekommen über einen QR-Code einen virtuellen Schlüssel auf ihr Smartphone, mit dem sie sich beim Restaurantbesuch oder beim Einkaufen einloggen. Auf die Daten, die 14 Tage lang gespeichert werden, hat nur das Gesundheitsamt vor Ort Zugriff. Wird ein Corona-Fall gemeldet, kann das System abgleichen, mit wem die infizierte Person in den vergangenen 14 Tagen Kontakt hatte und die zuständigen Stellen informieren.

„Im Freistaat Sachsen sind bereits mehrere Apps zur Kontaktnachverfolgung im Einsatz. Derzeit werden diese Anwendungen, die Schnittstellen zur Fachsoftware sowie die Nutzung zentral ausgewertet“, erklärt auf Anfrage Brigitte Laux, Pressesprecherin im Landratsbüro. Welche Lösung letztendlich das Rennen macht, werde auch von diesen Ergebnissen abhängen.

