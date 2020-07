Schkeuditz

Hans-Holger Petermann, der Vorsitzende des eingetragenen Leipziger Vereins Pro Tiger, der sich der Errichtung eines Parks für Großkatzen und der Unterstützung von Carmen Zanders Königstigern verschrieben hat, wird an diesem Montag 90 Jahre alt. Damit ist der Jubilar einer der ältesten Vereinschefs des Landes. Sein großer Wunsch: „Viele, viele Spenden für den Weg zum Park, damit die Tiger ihr Interim in Dölzig bald verlassen können.“ Auch der kleinste Beitrag helfe, betont Petermann, der bereits in der Region unterwegs war und sich mögliche neue Quartiere angesehen hat.

„Natur braucht Botschafter“ – so lautet das Motto von Pro Tiger. Der Verein bemüht sich darum, in menschlicher Obhut geborenen beziehungsweise lebenden Großkatzen in einem weitläufigen Areal mit viel Auslauf ein neues Zuhause zu bieten.

Immer wieder sonntags lädt Carmen Zander unter Einhaltung der Corona-Regeln zur Tiger-Schau in die Frankenheimer Straße 26 in Schkeuditz-Dölzig ein. Am 2. August findet allerdings keine Vorstellung statt. Weiter geht’s am 9. August um 15.30 Uhr. Einlass ist bereits ab 15 Uhr.

Weitere Informationen unter www.pro-tiger.org; Spendenkonto: Pro TIGER e.V., Deutsche Skatbank, IBAN: DE23 8306 5408 0004 8577 80, BIC: GENO DEF1 SLR

Von Gislinde Redepenning