Freunde des Sturmes – Leipziger Windsurferinnen und Windsurfer nutzen „Ylenia“

Während die meisten Leipzigerinnen und Leipziger „Ylenia“ mit wenig Begeisterung bedachten, rieben sich wenige andere am stürmischen Donnerstag freudig die Hände: Für Windsurferinnen und Windsurfer ist ein Orkantief ein willkommener Gast. „Heute ist der erste Tag, an dem es warm ist“, erläutert Ralf Seegers, der gerade aus dem Wasser des Cospudener Sees steigt. Und die Sonne, fügt der 39-Jährige hinzu, sei ideal. Dass es außerdem ordentlich windet, versteht sich von selbst. Der „Cossi“, wie viele den Cospudener See im Leipziger Südraum nennen, ist an diesem 17. Februar 2022 jedenfalls kaum wiederzuerkennen. Eine Welle nach der anderen klatscht auf das kiesige Ostufer, weiße Schaumkronen bilden sich auf dem dunklen, vom heftigen Wind aufgewühlten Wasser.

Etwa fünf Grad Wassertemperatur

Der ungewöhnlich starke Wind lockte gleich mehrere Surferinnen und Surfer am Donnerstag auf den Cospudener See. Quelle: André Kempner

Neben Ralf Seegers hat die besondere Wetterlage noch weitere Surfbegeisterte ans Wasser gelockt. Drei junge Männer in voller Montur verschwenden keine Zeit an Land. Kurz darauf stößt noch ein Kitesurfer hinzu und flitzt seinerseits über die kleinen Wellenberge des „Cossis“. Milde Lufttemperaturen und stürmische Winde, dazu noch ein blauer Himmel und die strahlende Sonne – das sind also die optimale Bedingungen fürs Surfen. Dass das kühle Nass nur etwa fünf Grad Celsius hat, scheint dabei niemanden zu stören. „Solange Wind da ist, bleibt man drin“, sagt Ralf Seegers. Klar, die Hände seien schon kalt. „Doch das ist egal“, stellt der Leipziger klar.

Ralf Seegers stürzt sich mit seinem Windsurfbrett in das etwa fünf Grad kalte Wasser des Cospudener Sees. Quelle: André Kempner

Zwischen 24 und 50 Knoten habe es auf dem See gegeben, berichtet Ralf Seegers. Das entspreche etwa 50 bis 100 Stundenkilometern an Windgeschwindigkeit. „Für Leipzig ist das schon sehr gut“, findet er. Windsurfen geht der freie Fotograf, seit er 14 Jahre alt ist. Wann immer Zeit und Geld da sei, fahre er dafür auch an die Nord- oder Ostsee. „Das Problem am inländischen Wind ist, dass er wahnsinnig böig ist“, erklärt Ralf Seegers. Er nennt das „An-Aus-Wind“.

Gerade mal zehn Minuten verbringt der Hobby-Surfer an diesem Tag auf dem Wasser – er habe schließlich nur eine halbe Stunde Zeit, sagt Ralf Seegers und strahlt wie die Sonne übers ganze Gesicht. Für diese selten guten Wetterbedingungen nimmt ein Wassersportler halt allerhand in Kauf. Selbst wenn das Vergnügen nur wenige Augenblicke dauert.

Von Friederike Pick