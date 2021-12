Seit 35 Jahren zieht das Licht aus Bethlehem in der Vorweihnachtszeit eine Lichtspur durch Europa. Mit der Weitergabe soll an die weihnachtliche Botschaft und den Auftrag erinnert werden, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen. Am Sonntag kam das diesjährige „Friedenslicht von Betlehem“ in Markkleeberg an.