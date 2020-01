Frühling mitten im Winter: Anbaden und Sommerblumen im Landkreis Leipzig

Naunhof/Großpösna

Cool sind in diesem Winter höchstens die Typen. Einer von ihnen ist Thomas Letzner. Der Verkäufer im Grimmaer Mazda-Autohaus Sturne fährt in seiner Mittagspause nicht essen, sondern – schnallen Sie sich an – baden! Die zweistelligen Temperaturen sind für ihn Grund genug, die persönliche Badesaison zu eröffnen.

Angesichts des taffen Adonis in den knallroten Shorts glaubt eine ältere Radfahrerin am Naunhofer See ihren Augen nicht. Frei nach Beckenbauer platzt sie heraus: Na, ist denn jetzt schon Sommer?! Noch nicht ganz, gesteht der 54-jährige Letzner: „Das Wasser ist noch recht frisch. Dafür ist es draußen um so angenehmer.“

Anbaden im Naunhofer See

Ein paar Kilometer Luftlinie entfernt, in Großpösna, erfreut sich Heike Schüürmann an den ersten bunten Blumen. Die Mitarbeiterin vom Botanischen Garten taucht inmitten des zart blühenden Griechischen Boxhornklees ab. Die Pflanze mit ihrer gelben Schmetterlingsblüte sei vor allem am Mittelmeer heimisch. Ihre Samen könne man auch in dem damit aromatisierten Käse finden.

Vor 84 Jahren habe der Leipziger Drogistenverband die Arznei- und Gewürzpflanzen am Oberholz in die Erde gebracht, um Studenten in der Natur praktisch zu schulen. Bis zu 700 Arten seien hier im Sommer zu bewundern, sagt Heike Schüürmann. Einige von ihnen aber auch schon jetzt, im viel zu warmen Winter, kann sie sich ein Lachen nicht ganz verkneifen.

Erste Blüten im Gewürzgarten

Der Borretsch, ein Gewürz, das beim Einlegen von Gurken verwendet wird, steht kurz vor der Blüte. Die Ölrauke, auch bekannt als Rucola, sei schon wieder oder besser immer noch da. Keine Sensation, weil normal zu dieser Zeit, sei dagegen die orangefarbene Blüte der Hamamelis. Die fadenförmigen, etwa zwei Zentimeter langen Kronblätter sind eine Augenweide.

Die aparte, bei Hautleiden helfende Wunderpflanze blüht, wenn andere Gewächse noch Winterschlaf halten. Genauso wie der Winter-Jasmin, dessen gelbe Blütenpracht jene Besucher begeistert, die sich aktuell im Botanischen Garten umschauen. Der Garten ist im Winterhalbjahr wochentags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Natur ist schon sehr weit

Die Natur sei sehr weit, sagt auch Bundesfreiwilligendienstleistender Markus Arland und schaut sich die lilafarbenen Blüten der Witwenblume aus der Nähe an: „Sie ist viel zu früh dran. Normalerweise gehört sie auf die Sommerwiese.“ Auch die Krokusse schieben bereits. Der Rittersporn hat schon dicke Knospen. Im Schutz des Hochbeetes blühen erste Ringelblumen.

Der Garten befindet sich im Eigentum der Gemeinde Großpösna. Das Soziokulturelle Zentrum KuHstall tritt als Träger auf. Über diesen Verein ist Heike Schüürmann angestellt. Sie genießt den Frühling mitten im Winter und posiert hinter dem unverwüstlichen, gelb blühenden Senf: „Er ist ungewöhnlich zu dieser Zeit. Normalerweise säen wir ihn im April aus.“

„Du fühlst dich wie neu geboren“

Etwa zur gleichen Zeit beendet Thomas Letzner im Naunhofer See sein erfrischendes Bad. Zuletzt warf er sich am Silvestertag in die Fluten. „Das ist schon Tradition bei mir, meiner Frau Antje und unseren Freunden.“ Angefangen hatte alles vor knapp zehn Jahren, als er am letzten Tag des Jahres zufällig auf die Polenzer Eisbären stieß.

So ändern sich die Zeiten. Als Kind rodelte er im Januar die Hügel im Grimmaer Stadtwald hinunter. Jetzt schnappt er sich zur gleichen Zeit die Badehose und geht schwimmen. Der Modell-Athlet hält sich so fit und gut durchblutet: „Wenn du raus kommst, fühlst du dich wie neu geboren.“ Ob der Autonarr heute bei fast 15 Grad womöglich die Sommerreifen aufzieht?

Von Haig Latchinian