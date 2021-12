Gemeinde will Baurecht für touristische Entwicklung

Großpösna

Es war keine Beschlussvorlage, aber einen Information, die es in sich hatte: In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Großpösnas Bauamtsleiter Patrick Wiederanders darüber, dass das Bebauungsplanverfahren für den nördlichen Teil der Magdeborner Halbinsel nun fortgesetzt wird. Der B-Plan war in den Jahren 2012 bis 2015 schon komplett durch die öffentliche Auslegung gebracht worden. Darin war unter anderem größere Schifffahrt auf dem Störmthaler See vorgesehen. Allerdings hatten sich Verwaltung und Gemeinderäte von diesen Plänen verabschiedet, sodass der Satzungsbeschluss nie gefasst wurde.

Anschluss an Grunaer Bucht

„Nach gut siebenjähriger Pause werden wir die Planungen für die touristische Entwicklung in dem Bereich wieder aufnehmen und voranbringen. Das Gebiet schließt sich an den B-Plan-Bereich der Grunaer Bucht an“, so Wiederanders. Als nächste Schritte sollen nun ein Planungsbüro gebunden sowie ein städtebauliches Konzept für den Bereich entwickelt werden. Auch Abstimmungen mit dem Landratsamt stünden auf dem Plan. Ebenso sei ein artenschutzfachliches Monitoring in dem betroffenen Bereich der Halbinsel vorgesehen. Die Erschließungen für die Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie der Anschluss an das Stromnetz sind bereits erledigt.

Für Umsetzung ist Baurecht nötig

Matthias Vialon (Grüne) verlangte, alle Unterlagen aus dem Verfahren bis 2015 zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und Susan Christoph (Grüne) erinnerte an das abgeschlossene Bürgerbeteiligungsverfahren zur Entwicklung der Magdeborner Halbinsel. Dessen Ergebnisse müssten bei der künftigen Planung berücksichtigt werden. Auf LVZ-Nachfrage sagte Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos), dass nun für die Weiterentwicklung des Erholungsstandortes Nord Baurecht geschaffen werden soll. „Der Flächenverkauf an den Investor ist durch. Er hat uns sein Konzept vorgestellt. Um das umsetzen zu können, ist Baurecht nötig.“ Der Investor ist Rüdiger Pusch, der als Betreiber des Dispatcherturmes und Vineta-Bistros in den vergangenen Jahren bereits einiges für die touristische Entwicklung auf der Halbinsel getan hat.

Ferienwohnungen und Gewerbe

Sein Konzept sieht die Errichtung einiger Ferienhäuser in Ufernähe unterhalb des Dispatcherturmes vor. Auch alternative Übernachtungsformen in umgerüsteten Schäferwagen seien denkbar. Vorgesehen ist außerdem die Etablierung von wassergebundenem Kleingewerbe wie Verleih und Reparaturen. Im Zuge der Bürgerbeteiligung sind laut Lantzsch den Interessenten bei Vorortterminen die touristischen Pläne vorgestellt worden, sodass diese bei den eingereichten Ideen und Vorschlägen für die Entwicklung der Halbinsel auf den verbleibenden Flächen mit berücksichtigt werden konnten. Direkter Bestandteil der Bürgerbeteiligung waren die nun an den Investor verkauften Flächen nicht.

