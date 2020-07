Zwenkau

Wenn es um die Belange des Yachtclubs Zwenkau und die Aufwärtsentwicklung des Segelsports auf dem Zwenkauer See geht, krempelt die Vorsitzende Stefanie Kreusch gerne die Ärmel hoch. Jüngst hatte sie einen illustren Kreis von Fachleuten und Freunden zu einer entspannten Ausfahrt auf dem See eingeladen, um über neue Ideen zu fachsimpeln.

Segeln: Leidenschaft und Verantwortung

Zum Brainstorming auf dem Wasser waren neben Kreusch der Präsident des Segler-Verbands Sachsen, Reinhard Bläser, sowie der Leipziger Typografie-Professor Rayan Abdullah, der das Vereins-Logo entwickelt hat, an Bord der Hanse 315 geklettert. Am Steuerrad stand Torsten Kühlewind, Chef der Seglermanufaktur am Kap in Zwenkau. Thema sei natürlich das Segeln, aber auch die Leidenschaft und die Verantwortung, die man mitbringen müsse, wenn man Kindern den Sport auf dem Wasser nahebringen möchte, erklärte Stefanie Kreusch. Noch lebe man als Verein im Container, sei aber auf der Suche nach einem dauerhaften Domizil. „Eigentlich wollten wir in diesem Sommer unseren 20. Geburtstag groß feiern, das mussten wir wegen der Corona-Pandemie verschieben“, bedauert Kreusch. Jetzt sei am 3. Juli 2021 eine Party zum 21. Jahrestag vorgesehen.

Entwicklung an den Seen verschlafen

Rayan Abdullah beobachtet Reinhard Bläser beim Vertäuen der Segelyacht im Hafen. Quelle: Gislinde Redepenning

Man habe in der Gewässergegend des Neuseenlandes vieles verschlafen, fand Reinhard Bläser klare Worte. Es reiche nicht aus, die gefluteten Seen wie von Gott gegeben einfach zu übernehmen, man brauche finanzielle Unterstützer sowie kreative und engagierte Leute, um die Randsportart zu einer Breitensportart zu entwickeln. Die Verbindung von Sport, Wirtschaft und Politik solle unter anderem im Rahmen der mit Veranstaltungen prall gefüllten Mitteldeutschen Segelwoche vom 22. bis zum 30. August in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gefestigt werden.

„Man muss eine Kultur entwickeln, gerade wenn es um die Nachwuchsförderung geht“, sagte Bläser. In diesem Bezug kann der Zwenkauer Verein, der mit rund einem Drittel an jungen Mitgliedern über dem sächsischen Schnitt von 17 Prozent an Jugendlichen liegt, durchaus punkten. Im letzten Jahr war das Bewerbungsschreiben vom Stefanie Kreusch so erfolgreich, dass die Zwenkauer von der Segler-Zeitung als Anerkennung für ihre Jugendarbeit zum Verein des Jahres gekürt wurden – eine deutschlandweite Auszeichnung vor allen Traditionsclubs.

Visionen für Segeln mit Mehrwert

Während Kühlewind unkte, eine Riege älterer Herren hätte sich lange Zeit in ihrer Rolle als Elitesportler gefallen und der Zukunft damit das Wasser abgegraben, wird Stefanie Kreusch nicht müde, zu betonen, dass Segeln durchaus erschwinglich sei und sich der Mitgliedsbeitrag für Kinder auf 60 Euro im Jahr belaufe.

Rayan Abdullah hat schon vieles entworfen, den Bundesadler, Piktogramme für ein Rauch- oder Handyverbot – und das geschützte Logo des Yachtclubs Zwenkau. Quelle: Gislinde Redepenning

„Im Vordergrund steht nicht nur das, was man macht, sondern das, was man träumt“, regte Rayan Abdullah ein „Segeln mit Mehrwert“ an und forderte auf, Visionen zu verwirklichen. „Wer nur erwartet, wird nichts bewegen“, erklärte er. Stefanie Kreusch braucht solche Ermunterungen nicht.

Sie führt derzeit Gespräche mit Schulen, um eine Kooperation auf die Beine zu stellen. Vorbild ist das Peter-Breuer-Gymnasium in Zwickau, wo das Segeln in Kombination mit Naturwissenschaften seit 20 Jahren als Ganztagsangebot auf dem Stundenplan steht – mit Theoriestunden zu Wegerecht, Meteorologie, Navigation und Knotenkunde sowie Praxiseinlagen am Schwanenteich und Reisen zu Segeltörns an die Ostsee.

Von Gislinde Redepenning