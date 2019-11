Gesprächsrunde zur Ausstellung „Auferstanden aus Ruinen“

Markkleeberg

Am Sonntag, 24. November, findet um 16 Uhr im Deutschen Fotomuseum eine Führung durch die Sonderausstellung „Auferstanden aus Ruinen“ statt. Anschließend lädt Museumsdirektor Andreas J. Mueller als Moderator zu einem Gespräch mit dem Fotografen Armin Kühne ein. Das Publikum darf mit Kühne über die Entwicklung in Leipzig und über die Zustände vor und nach der Friedlichen Revolution diskutieren.

Verfall und Aufbau im Bild

Wie kein anderer hat Armin Kühne als Bildchronist in der DDR den Verfall Leipzigs fotografisch festgehalten und nach dem Untergang der DDR vergleichende Fotos gemacht, die die enormen Veränderungen der letzten 30 Jahre widerspiegeln. Dank seiner jahrzehntelangen Beobachtungen gilt er als profunder Kenner seiner Heimatstadt.

In der Ausstellung präsentiert er bisher nicht gesehene Gegenüberstellungen vom Wandel des Leipziger Stadtbildes, einige enthüllen neue Einsichten und streuen auch Zweifel am neuen Glanz. Die Veränderungen seit 1989 waren insbesondere in Leipzig derart radikal, dass selbst jene Zeitgenossen, die sie miterlebt und mitinitiiert haben, mit Erstaunen reagieren, wenn sie Armin Kühnes Fotografien betrachten.

Es gehöre zu den wichtigsten Aufgaben der Fotografie, das Vergängliche im Bild zu bewahren, um es nachfolgenden Generationen zu erleichtern, die Vergangenheit zu begreifen, betont Mueller. In der Gesprächsrunde gehe es nicht nur um den katastrophalen Zustand der Stadt vor 1989 und ihren Wiederaufbau danach, sondern auch darum, ob und wie dieser Wiederaufbau gelungen ist.

Von Gislinde Redepenning