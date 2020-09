Markkleeberg

Die Stadt Markkleeberg hält im Erdgeschoss des Rathauses einen neuen digitalen kostenlosen Servicepunkt für ihre Bürger bereit: das Gesundheitsterminal. Es bietet hilfreiche Leistungen und vielfältige Informationen rund um die Themen Gesundheit und Pflege. Der barrierefreie Zugang ist während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros möglich.

Touchplay ist einfach zu bedienen

Die Bedienung ist selbsterklärend und einfach. „Man bracht keine Computerkenntnisse, um das Terminal zu benutzen“, wirbt Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). So kann man beispielsweise auf Arztsuche gehen, ärztliche Diagnosecodes entschlüsseln oder sich über den Krankengeld- und Zuzahlungsbefreiungsrechner informieren. Sachsenweite Premiere feiert mit diesem Terminal die Pflegedatenbank Sachsens. Sie beinhaltet bei Bedarf Ansprechpartner sowie Dienstleister für alle Belange rund um die Pflege und zur Unterstützung im Alltag.

Krankenkassenservice spart Zeit

Versicherte der Krankenkassen DAK-Gesundheit und IKK classic können zudem weitere Dienste nutzen, beispielsweise den originalersetzenden Versand von Dokumenten wie Krankmeldungen und Antragsformularen an ihre Kasse. Sie bekommen auch Einsicht in ihre Gesundheitsdaten und direkten Kontakt zur Krankenkasse – ohne Angst vor einem Datenklau haben zu müssen. Eine kabellose, mehrfach verschlüsselte Datenübertragung gewährleistet umfassenden Schutz. Ein Lesegerät für die elektronische Gesundheitskarte ist vorhanden, ebenso ein Belegdrucker. „Es ist sicher unser beider Ansinnen, auch denjenigen Zeit und Wege zu ersparen, die im ländlichen Raum wohnen, wo wir nicht mehr mit Geschäftsstellen vertreten sind“, erklärte Seven Hutt, Landesgeschäftsführer der IKK classic.

Informationen aus seriösen Quellen

Alles Wissenswerte zu den verschiedensten medizinischen Themen stammt aus offiziellen Quellen. „Das Gesundheitsterminal schafft Transparenz, hier finden die Menschen seriöse und fundierte Infos“, betont Petra Köpping, sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

In Sachsen sind derzeit 161 Gesundheitsterminals stationiert, davon 14 im Landkreis Leipzig. Die Funktionen werden permanent kundenorientiert weiterentwickelt und ergänzt. Das Sozialministerium des Freistaats fördert den Aufbau der digitalen Infrastruktur, die für alle Krankenkassen offen ist.

Von Gislinde Redepenning