Gewandhaus-Posaunisten spielen vorm Störmthaler Barockschloss

Großpösna

Rund 80 Besucher erlebten unlängst einen gelungenen Auftakt der diesjährigen Open-Air-Saison am Barockschloss Störmthal. Der erste Versuch war dem Regen zum Opfer gefallen, der zweite wurde nun ein voller Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden, der Zuspruch war gut, es hat allen gefallen“, resümierte Gabriele Berge von der Barockschloss Störmthal GmbH, die als Veranstalterin fungiert. Die Musiker des Posaunenquartetts Opus 4 mit Posaunisten des Leipziger Gewandhausorchesters hatten zunächst mit Werken von Bach ihr Programm begonnen, ehe sie mit Jazz-Interpretationen fortsetzten und bei Musical-Melodien endeten. „Auch den Musikern haben die lockere Atmosphäre und das Ambiente hier sehr gut gefallen, sie würden auf jeden Fall gern wiederkommen", berichtet Berge. Das emfpanden offenbar auch die Zuhörer so, die gleichfalls viel positives Feedback gegeben hätten. Berge: „Wenn es allen Spaß macht, dann sind wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg.“

Theater und Flohmarkt am Wochenende

Weiter mit Open Air geht es bereits am Sonnabend, den 11.Juli. Dann beginnt am Schloss um 19 Uhr eine Sommervorstellung mit dem „Freistaatstheaters Leipzig“. In sächsischer Mundart präsentieren sie das Stück „Viel Lärm UM NÜSCHD“. Der Eintritt koste 15 Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich sowie vorab per E-Mail unter barockschloss-stoermthal@gmx.de oder telefonisch unter 034297 86416 und 0174 7627712. Tags darauf, am Sonntag, den 12. Juli, beginnt vor dem Schloss Störmthal ein Flohmarkt. Der soll bis September jeden zweiten Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr stattfinden, die Teilnahme ist kostenlos.

Von Olaf Barth