Glasfaser-Hoffnung für das gespaltene Güldengossa

Großpösna

Während Großpösna über die Deutsche Glasfaser GmbH bereits im Glasfaser-Zeitalter angekommen ist, trifft das auf die Ortsteile der Gemeinde noch nicht zu. In Güldengossa zum Beispiel sind Telekom-Kunden noch mit Datenraten von teils nur zwei bis vier Mbit/s im Internet unterwegs, berichtet der dort wohnende Gemeinderat Jens Ludwig (CDU). Das bringe ihn schon seit Jahren auf die Palme. Dabei hatte Ludwig 2019 Hoffnung auf Besserung. Denn die Telekom hatte begonnen, ihre Vectoring-Technik in Güldengossa auszubauen. Diese schon wesentlich schnellere Verbindung von Glasfaser- mit Kupferkabeln betraf allerdings nur das halbe Dorf, in der anderen Hälfte tat sich nichts. Weshalb das so ist, behielt die Telekom auch auf mehrfache Anfragen für sich (die LVZ berichtete). Auch alle Vorstöße und Gespräche von Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) mit dem Telekommunikationsriesen führten zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.

Glasfaser im Gewerbegebiet

Jetzt aber kommt mit der envia Tel ein weiterer Anbieter ins Spiel und bietet im ganzen Dorf Glasfaser-Anschlüsse für zukunftsfähiges, schnelles Internet bis in jedes Haus an. Das Unternehmen der envia M-Gruppe hatte sich bisher auf Glasfaser-Netze für Gewerbegebiete spezialisiert, wendet sich nun aber auch zunehmend Privatkunden zu. Und Güldengossa liegt nicht weit entfernt vom Gewerbegebiet Störmthal, wo die Envia Tel bereits aktiv ist. „In einer Ortschaftsratssitzung hatte das Unternehmen die Glasfaser-Pläne vorgestellt und ist auf großes Interesse gestoßen. Güldengossa ist mit schnellem Internet größtenteils unterversorgt“, sagt Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Großes Interesse im Dorf

Bei dieser Sitzung habe es mit rund 50 Gästen nicht nur eine Rekordbeteiligung gegeben, sondern auch eine positive Grundstimmung für das Glasfaser-Projekt. „Deshalb bin ich optimistisch, dass die notwendigen 35 Prozent der Haushalte zusammenkommen, die Verträge mit der Envia Tel unterzeichnen. Das sind 90 der 240 Haushalte in Güldengossa“, erklärt Strobel. Ab dieser Größenordnung könne das Vorhaben wirtschaftlich umgesetzt werden. Der Ausbau-Beginn würde dann im Frühjahr starten. Kunden müssten für Telefon und 300 Mbit/s Download-Geschwindigkeit mit Kosten von knapp 35 Euro im Monat rechnen.

Leerrohre bereits verlegt

„Ich bin begeistert, dass das jetzt möglich wird. Ich werde im Dorf natürlich für das Projekt werben, damit die Mindestzahl an Interessenten zusammenkommt und wir endlich ein Glasfasernetz bekommen“, sagt Ludwig. Olaf Kleinig (FDP) sieht das Engagement von Envia Tel ebenfalls positiv. Sein Unternehmen ist Telekom-Kunde im Gewerbegebiet Störmthal. „Seit der neue Anbieter dort ist, hat sich auch bei der Telekom was getan. Unsere Datenrate hat sich jetzt verdoppelt“ erzählt der Abgeordnete. „Und wann ist Seifertshain dran?“, wollte Gemeinderätin Elke Wolf (AfD) wissen. Diese Frage konnte noch nicht beantwortet werden. Anders sieht es für Störmthal aus. „Wenn Güldengossa angeschlossen ist, könnte es bei entsprechender Nachfrage in Störmthal weitergehen“, blickte Lantzsch voraus. Und mit der Verlegung von Leerrohren hatte die Gemeinde bei Straßenbauvorhaben sowohl in Güldengossa als auch in Störmthal für diese Momente des Netzausbaus bereits vorgesorgt.

Von Olaf Barth