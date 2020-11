Zwenkau

Die Dorfkirche in Zitzschen, eingeweiht im November 1796, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Bekannt ist sie für ihre von den Brüdern Trampeli aus dem Vogtland erbaute, aufwendig restaurierte Orgel. Jetzt haben sich die rührigen Mitglieder des Gemeindekirchenrates vorgenommen, das Geläut zu vervollständigen.

Historische Glocken wurden eingeschmolzen

Das Zitzschner Kirchgeläut, 1794 von den Gebrüdern Ullrich in Laucha gegossen, galt einst als das schönste in der ganzem Umgebung. Doch schon im Ersten Weltkrieg verlor die Zitzschener Kirche zwei ihrer drei Glocken aus dem weithin sichtbaren Turm. Dank der Spendenbereitschaft der Kirchgemeinde konnte 1922 eine kleine, gebrauchte Glocke gebraucht aus Kühren (bei Wurzen) erworben werden. 1925 wurde eine neue große Glocke der Gießerei Schilling in Apolda geweiht.

Friedensglocke soll 2025 läuten

1940 ereilte die Zitzschener Kirchenglocken ein für die damalige Zeit typisches Schicksal – sie mussten für die Rüstungsindustrie abgeliefert werden. Nach Kriegsende fanden die historische mittlere und die kleine Glocke ihren Weg zurück. Der Platz der großen Glocke ist jedoch seit mehr als 80 Jahren verwaist.

Um das zu ändern, hat die Kirchgemeinde Zitzschen das Projekt „ Friedensglocke für Zitzschen“ ins Leben gerufen. Sie soll nicht nur das Geläut vervollständigen, sondern auch eine Botschaft für den Frieden verkünden und an das Schicksal ihrer in den Weltkriegen zerstörten Vorgänger erinnern – erstmals zum 80. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs 2025.

Glockenpaten mögen sich im Pfarramt melden

Dafür benötigt die Kirchgemeinde noch Spenden und hat eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Jeder Spender kann eine Glockenpatenschaft übernehmen, für sich selbst oder als ganz besondere Geschenkidee.

Es gibt drei Stufen der Glockenpatenschaft: Bronze: ab 50 Euro, Silber ab 100 Euro, Gold ab 250 Euro. Einen Fragebogen für die Glockenpatenschaft gibt es im Pfarramt Kitzen-Schkeitbar, Brunnengasse 1, 04523 Pegau; E-Mail: kirchekitzenschkeitbar@kk-mer.de. Alle Glockenpaten erhalten einen Dankbrief mit Patenschaftsurkunde. Diejenigen, die der Veröffentlichung ihres Namens zugestimmt haben, werden später auf einer Tafel im Eingangsbereich der Kirche bekannt gegeben. Spendenkonto: Empfänger: KKA Merseburg/ Zitzschen IBAN: DE10 3506 0190 1550 1050 27, Verwendungszweck: RT 5673 Glockenpatenschaft

Von Gislinde Redepenning