Großpösna

Aufatmen und große Freude in der Kindertagesstätte „Goselwürmchen“ in Dreiskau-Muckern: Nach Abschluss der Bauarbeiten müssen die Erzieherinnen mit den Kindern nicht mehr auf den öffentlichen Spielplatz in den Park ausweichen, sondern können wieder ihre eigene Anlage nutzen. Und die ist nun viel schöner als vorher. Am Dienstag wurden die neu gestalteten und neu ausgerüsteten Außenanlagen der Kita feierlich übergeben. Die Kinder dankten mit zwei Liedchen, ehe das symbolische Band durchschnitten wurde. Erzieherinnen und Daniel Herz vom Großdeubener Trägerverein „Kleine Hände“ strahlten mit den „Goselwürmchen“ um die Wette. Großpösnas Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) und Leiterin Ramona Jasch dankten allen Beteiligten. „Wir sind glücklich, dass die Anlage jetzt fertig ist“, sagte Jasch, in deren Einrichtung bis zu 30 Kinder betreut werden. Insgesamt wurden hier für Planung, Landschaftsbau und Spielgeräte über 28 000 Euro investiert, wovon 80 Prozent aus Fördertöpfen des Leader-Programms stammen.

Bauwagen wird restauriert

Von den Firmen wurden verschiedene Spielgeräte umgesetzt oder erneuert. Der neue Sandkasten ist nun mit einem Sonnensegel versehen. Auch das neue Trampolin kommt ebenso wie die Bobby-Car-Strecke gut an. Holzhackschnitzel sorgen jetzt für einen weichen Fall. Die Eltern und der Trägerverein hatten zudem dafür gesorgt, dass auf dem Gelände Rollrasen verlegt wurde. Doch die nächste Aufgabe wartet schon: Die Helfer sind nun bei der Restauration des vom Bauhof zur Verfügung gestellten Bauwagens gefragt, den die Kita künftig mit nutzen wird.

Von Olaf Barth