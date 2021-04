Leipzig

Ein Gottesdienst mit Anmeldung? In Zeiten der Corona-Pandemie ist auch der Besuch einer Kirche an den Osterfeiertagen eine komplizierte Sache. Während manche Gemeinden Teilnehmer vor Ort zulassen, bieten anderen Open-Air Veranstaltungen an oder Übertragungen im Internet. Die LVZ bietet einen Überblick über die Gottesdienste im Leipziger Stadtgebiet und im Umland.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Corona-Pandemiegeschehen kann es bei allen aufgeführten Angeboten kurzfristig zu Änderungen kommen. Bitte informieren Sie sich deshalb in Ihrer Gemeinde zum aktuellen Stand und zu den jeweiligen Anmeldeverfahren und Hygieneregelungen.

Zur Erläuterung

(FGD) = Familiengottesdienst

(A) = Abendmahl

(x) = mit Kindergottesdienst

(H) = Hörhilfe

Evangelische Kirche

Gottesdienste in Leipzig

Andreasgemeinde, Messehalle 14: Do. 20 Uhr Prädikant Holtz und Harald Flemmig; Fr. 10.30 Uhr Pf. i. R. Jahn; So. 6 Uhr Ostermette, Pf. i. R. Bergmann; Mo. 10.30 Uhr Helmut Saß; Anmeldung jeweils unter https://andreaskirche.church-events.de erforderlich

Bethlehemgemeinde: (H) Do. 17 Uhr (A) Tischabendmahl, Pfarrerin Dohrn; Fr. 9.30 Uhr (x) Pfarrer i. E. Chr. Schröder; So. 6 Uhr Ostermette mit Osterfeuer, Pfarrerin Dohrn; 10 Uhr Online-FGD, Gemeindepädagogin Schicketanz, Vikarin Kalmakhelidze, Zugang unter www.kirche-leipzig-sued.de; Mo. 10 Uhr Gemeinsamer Festgottesdienst, Pfarrerin Dohrn

Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde, Michaeliskirche: Do. 18 Uhr (A) Abendmahlsfeier, Pf. Dr. Günther; Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht zur Sterbestunde, Pf. Dr. Günther; So. 10 Uhr Festgottesdienst, Pfarrerin Deeg; Mo. 10 Uhr Festgottesdienst, Pf. Laskowski

Nikolaikirche: (H) Do. 17 Uhr (A) Pf. Stief; Fr. 10 Uhr Landesbischof Bilz, Sup. Feydt, Livestream auf www.nikolaikirche.de; So. 10 Uhr mit Bachkantate „Christ lag in Todesbanden“, Sup. Feydt, Livestream auf www.nikolaikirche.de; Mo. 10 Uhr Pf. Stief

Universitätskirche St. Pauli: Fr. 11 Uhr Online-Gottesdienst mit Prof. Lux auf www.uni-leipzig.de/universitaetsgottesdienst; Motette „Tristis est anima“ von J. Kuhnau, Musikalische Leitung: David Timm; Orgel: Daniel Beilschmidt; So. 5.30 Uhr Osternachtfeier, Dr. Lehnert; 11 Uhr Prof. Lütze; Informationen unter www.uni-leipzig.de/universitaetsgottesdienst

Peterskirche: Do. 19.30 Uhr Abendmahlsfeier, Pfarrerin Dohrn; Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Pf. Dohrn, 17 Uhr Klagezeit, Livestream unter www.klagezeit-leipzig.de; Sa. 22 Uhr bis So. 4.30 Uhr „Wachet und betet“ – Osternacht, Pfarrerin Dohrn; im Livestream unter www.kirche-leipzig-sued.de/mediathek/gottesdienst-im-livestream.html; So. 10.30 Uhr Pf. Dohrn; Alle Gottesdienste im Livestream unter www.kirche-leipzig-sued.de

Thomaskirche: (H) Fr. 9.30 Uhr Online-Gottesdienst auf www.thomaskirche.org; 15 Uhr Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu, Pf. Hundertmark; So. 6 Uhr Ostermette, Pf. Hundertmark, Rev. Dr. Moore; 9.30 Uhr Prof. Schüle; 9.30 Uhr Online-Gottesdienst auf www.thomaskirche.org; Für den Besuch der Gottesdienste ist es möglich, sich bis zum Vortag, 20 Uhr, unter www.thomaskirche.org anzumelden; Offene Kirche: Fr. 10-13 Uhr; Sa. 12-16 Uhr; So. 11-17 Uhr, Mo. 12-17 Uhr

Anger-Crottendorf: (H) Do. 19.30 Uhr Zoom-Abendmahlsgottesdienst, Zugang unter: https://dreifaltigkeitskirchgemeinde-leipzig.de; Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde; So. 6 Uhr Ostermette; 10 Uhr; Mo. 11 Uhr Zoom-Gottesdienst aus der Erlöserkirche Thonberg

Baalsdorf: So. 10 Uhr Open-Air-Gottesdienst, Pf. Teichert

Böhlitz-Ehrenberg: Do. 18 Uhr Lesung der Gethsemane-Ereignisse, Pf. Enders; Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde mit Lesung der Johannespassion, Pf. Enders; So. ab 10 Uhr Offene Kirche für stille Andacht und Gebet, Lesung der Oster-Evangelien

Connewitz: Do. 17.30 Uhr Abendmahl online unter: kurzelinks.de/Gruen; Fr. ab 12 Uhr Telefongottesdienst unter 0341 58151826; 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde im Livestream unter www.kirche-leipzig-sued.de; So. 6 Uhr Livestream-Osternacht unter www.kirche-leipzig-sued.de; Mo. 9.30 Uhr Livestream-Gottesdienst unter www.kirche-leipzig-sued.de; Offene Kirche mit Seelsorgeangebot: Fr. 16.30-18 Uhr; Sa. 15-18 Uhr; So. 10-12 Uhr

Engelsdorf: (H) So. 9.30 Uhr Festgottesdienst, Pf. i.R. Ulbricht

Eutritzsch: Do. 17 Uhr (A) Andacht, Pf. Dr. Amberg; Fr. 15 Uhr (x) musikalische Andacht, Pf. Dr. Amberg; So. 10 Uhr (A, x) Pf. Dr. Amberg; Mo. 10 Uhr Pf. Zieglschmid

Gohlis, Friedenskirche: Fr. 10 Uhr (A) Pf. Dr. Günther; So. 6 Uhr Ostermette, Pfarrerin Deeg

Gohlis, Versöhnungskirche: Do. 19.30 Uhr Meditation, Pf. Zieglschmid; Fr. 10 Uhr Pf. Dr. Amberg; So. 10 Uhr Pf. Zieglschmid, auch im Livestream; 10 Uhr Online-Familienkirche unter www.versoehnungs-gemeinde.de, Gemeindepädagogin Weber

Großzschocher: Fr. 14.30-17 Uhr offene Kirche und Videogottesdienst auf Youtube unter Kirche im Leipziger Westen; So. 9.30-11 Uhr Offene Kirche und Videogottesdienst auf Youtube unter Kirche im Leipziger Westen; 11 Uhr Zoom-Familiengottesdienst, Anmeldung per Mail bis 3.4., 18 Uhr, bei angela.langner_stephan@evlks.de

Grünau, Pauluskirche: (H) Do. 19-20 Uhr Offene Kirche, Stille und Gebet; Fr. 15-17 Uhr Offene Kirche, Stille und Gebet; So. 5 Uhr Offene Kirche, Stille und Gebet; 10 Uhr Gottesdienst auf der Wiese, Pf. Möbius, bei Regen: Offene Kirche; tägliche Andacht unter http://gruenau.kirche-leipzig.de

Gundorf: Fr. 14.30 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Pf. Dr. Herrmann; So. 5 Uhr Ostermette, Pf. Dr. Herrmann; Mo. 10 Uhr Pf. i. R. Knöchel

Hirschfeld: Do. 18 Uhr Andacht, Pf. i. R. Ulbricht

Hohenheida: So. 10.30 Uhr (FGD) Pf. N. Piehler, Herr Rentsch

Holzhausen: Fr. 15 Uhr Pf. Dr. Wedow

Holzhausen, Kirche Zuckelhausen: Do. 18 Uhr Andacht, Pf. Wedow; So. 6 Uhr Osternachtfeier, Pf. Dr. Wedow

Kleinpösna: Do. 18 Uhr (A); Mo. 9 Uhr

Kleinzschocher: Do. 19 Uhr Zoom-Tischabendmahl, Anmeldung per Mail bis 1.4., 18 Uhr, bei angela.langner_stephan@evlks.de; Fr. 15 Uhr Videogottesdienst auf Youtube „Kirche im Leipziger Westen“; So. 9.30 Uhr Videogottesdienst auf Youtube „Kirche im Leipziger Westen“; 11 Uhr Zoom-Familiengottesdienst, Anmeldung per Mail bis 3.4., 18 Uhr, bei angela.langner_stephan@evlks.de; Offene Kirche: Do. 17-18 Uhr; Fr. 9.30-11 und 15-17 Uhr; So. 5-7 Uhr, 9.30-11 und 14-17 Uhr; Mo. 9.30-11 und 14-17 Uhr

Knauthain: Do. 19 Uhr Offene Kirche mit Musik und Lesung; Offene Kirche: Fr., Sa., So. und Mo. 15-17 Uhr

Knautnaundorf: Sa. 19 Uhr Musik und Lesung, Pf. i.R. Albani

Lausen: Offene Kirche: Fr. 14.30-15.30 Uhr, So. 9-10 Uhr

Leutzsch: Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Pf. i. R. Jacob; So. 6 Uhr Pr. i. R. Frauenlob; Mo. 10 Uhr (x) Pf. i. R. Pappe

Liebertwolkwitz: Fr. 10.15 Uhr Musikalischer Gottesdienst, Pf. i. R. Biskupski; So. 10.15 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein, Pf. Dr. Wedow

Lindenau, Nathanaelkirche: Do. 18 Uhr (A) Pf. Führer; Fr. 10 Uhr (A) Pf. Führer; 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Pf. Führer; Sa. 18 Uhr Andacht, Pf. Führer; So. 6 Uhr (A) mit Osterfeuer; 10 Uhr (A) Pf. Führer; Mo. 10 Uhr (A) Pf. Führer; Offene Kirche: Do. 16-18 Uhr; Fr. 16-18 Uhr; Sa. 19-6 Uhr; So. 13-15 Uhr; Mo. 14-17 Uhr;

Lindenau-Plagwitz, Heilandskirche: Fr. 15 Uhr Videogottesdienst auf Youtube „Kirche im Leipziger Westen“; So. 9.30 Uhr Videogottesdienst auf Youtube „Kirche im Leipziger Westen“; 11 Uhr Zoom-Familiengottesdienst, Anmeldung bis 3.4., 18 Uhr, bei angela.langner_stephan@evlks.de; Offene Kirche: Fr. 11-15.30 Uhr, So. 9.30-14 Uhr, Mo. 9.30-11 Uhr

Lindenthal: Fr. 9. Uhr Pf. Dr. Hein; So. 10 Uhr (A, FGD) Pfarrerin Führer

Lößnig: Do. 17.30 Uhr Abendmahl online unter: kurzelinks.de/Gruen; Fr. ab 12 Uhr Telefongottesdienst unter 0341 58151826; 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde im Livestream unter www.kirche-leipzig-sued.de; So. 6 Uhr Livestream-Osternacht unter www.kirche-leipzig-sued.de; Mo. 9.30 Uhr Livestream-Gottesdienst unter www.kirche-leipzig-sued.de; Offene Kirche mit Seelsorgeangebot: Fr. 15-18 Uhr; So. 10-12 Uhr

Lützschena, Hainkirche: (H) Fr. 10.30 Uhr Pfarrerin Führer; So. 10 Uhr (A, FGD) Pf. Dr. Hein

Marienbrunn: Do. 17 Uhr Andacht mit Taizéliedern, Pf. Sirrenberg; Fr. 10 Uhr (A) Pf. Sirrenberg; So. 6 Uhr (A) Osternacht, Pf. Sirrenberg; 10 Uhr (FGD) Pf. Sirrenberg, Lydia Geipel; Mo. 10 Uhr Vikar Koetzing

Miltitz: Fr. 14.30 Uhr Andacht, Pf. Zemmrich; Mo. 10.30 Uhr Pf. Zemmrich

Mockau: Do. 17 Uhr Zoom-Gottesdienst unter www.matthaeusgemeinde-leipzigde., Konfirmanden, Pfarrerin Berger-Lober; So. 10.30 Uhr Andacht, Pf. Taut, bei gutem Wetter neben der Kirche; Mo. Online-Andacht unter www.matthaeusgemeinde-leipzig.de

Möckern: Do. 19.30 Uhr (A) Regionalgottesdienst, Pf. Dr. Hein; Fr. 9 Uhr Pfarrerin Führer; So. 6 Uhr (A) Osternacht, Pf. Dr. Hein

Mölkau: Fr. 10 Uhr Musikalischer Gottesdienst, Pf. Dr. Wedow; So. 6 Uhr Osternacht, Lektor M. Kreibich

Neustadt: Do. 19 Uhr (A) Pf. Stief; Fr. 15 Uhr Sup. Feydt; So. 10 Uhr Pf. Stief

Paunsdorf: Fr. 10.30 Uhr Pf. Teichert; Offene Kirche: Fr. 17-18 Uhr

Plaußig: Fr. 15 Uhr Pf. N. Piehler, Herr Baumgärtel; So. 6 Uhr Osternacht, Prädikant Erler, Herr Rentsch

Portitz: Mo. 10 Uhr (A) Prädikant Erler

Probstheida: (H) Do. 19 Uhr (A) Pf. Weber; Fr. 15 Uhr Pf. i.R. Schreier; So. 10 Uhr Freiluft-FGD Pf. Weber; Mo. 10 Uhr (A) Pf. i.R. Koch

Rehbach: Mo. 10 Uhr Musik und Lesung; Offene Kirche: Fr., Sa., So., Mo. 15-17 Uhr

Rückmarsdorf: Do. 19.30 Uhr Andacht, Frau Hoffmann; Fr. 10 Uhr Prädikant Weniger; Anmeldung jeweils unter www.kirche-markranstädterland-rückmarsdorf-dölzig.de oder Tel. 0341 9410232 erforderlich

Schleußig: Do. 19 Uhr Zoom-Tischabendmahl, Anmeldung bis 1.4., 18 Uhr, bei angela.langner_stephan@evlks.de; Fr. 15 Uhr Videogottesdienst auf www.bethanienkirche-leipzig.de; So. 9.30 Uhr Videogottesdienst auf www.bethanienkirche-leipzig.de; 11 Uhr Zoom-Familiengottesdienst, Anmeldung bis 3.4., 18 Uhr, bei angela.langner_stephan@evlks.de; Offene Kirche: Do. 18-20 Uhr; Fr. 9-12 Uhr und 15-17 Uhr; Sa. 15-16.30 Uhr; So. 9-12 Uhr; Mo. 9-11 Uhr;

Schönefeld: So. 6 Uhr Andacht am Osterfeuer, Dipl.-Theologin Gramm; 9 Uhr Ostern im Internet unter www.matthaeusgemeinde-leipzig.de; Mo. Online-Andacht unter www.matthaeusgemeinde-leipzig.de

Seegeritz: Do. 17.30 Uhr (A) Pf. N. Piehler

Sellerhausen: Do. 19.30 Uhr Andacht, Pf. Teichert; Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu, Pf. Teichert; So. 6-8 Uhr Offene Kirche, Pf. Teichert; 10 Uhr Gemeindepädagogin Kiffner; Mo. 10.30 Uhr Gebietsgottesdienst, Pf. Teichert

Sommerfeld: Fr. 15 Uhr Pf. i.R. Ulbricht; So. 6-7 Uhr Offene Kapelle auf dem Friedhof

Stötteritz: (H) Do. 17-19 Uhr Offene Kirche zum Seufzen und Aufatmen; 18.30 Uhr Zoom-Abendmahlsfeier mit Pfarrerin Busch, Zugang unter https://marienkirche-leipzig.de/; 21 Uhr Jugend-Andacht per Zoom; Fr. 10 Uhr und 11 Uhr Pf. Franz; 14.30 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Pfarrerin Busch; 16-17.30 Uhr Offene Kirche zum Seufzen und Aufatmen; Sa. 16-17.30 Uhr Offene Kirche; So. 5.30 Uhr Osternachtfeier, Pfarrerin Busch; 6.30-12 Uhr Offene Kirche, stündlich Evangeliumslesung, Musik, Gebet und Segen; 11 Uhr Zoom-Familiengottes-dienst aus Thonberg auf www.erloeserkirche-leipzig.de, Pf. Keller, Pfarrerin Busch, Gemeindepädagogin Reichenbach; Mo. 10-12 Uhr Offene Kirche; 11 Uhr Zoom-Gottesdienst aus Thonberg

Thekla: Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde unter www.matthaeusgemeinde-leipzig.de, Pf. Taut; Christian Otto (Orgel) spielt Werke von J. S. Bach und anderen; So. 6 Uhr Andacht am Osterfeuer, Pfarrerin Berger-Lober; Mo. Online-Andacht unter www.matthaeusgemeinde-leipzig.de

Thonberg: Fr. 14-17 Uhr Offene Kirche für stille Andacht und Gebet; So. 11 Uhr Zoom-Gottesdienst, Pf. Keller, anschließend bis 13 Uhr offene Kirche; Mo. 11 Uhr Zoom-Gottesdienst mit Pf. Keller auf www.erloeserkirche-leipzig.de; Telefonandacht unter 0341 9999990; Gebetsplattform https://beten.digital

Wahren: (H) Fr. 10.30 Uhr Pf. Dr. Hein; So. 7 Uhr (A) Ostermette, Prof. Ratzmann; Mo. 10 Uhr (A) Regionalgottesdienst, Pf. Günz

Wiederitzsch: Do. 19.30 Uhr (A) Andacht, Pfarrerin Arndt, Vikarin Beyer; Fr. 10 Uhr Pfarrerin Arndt, Vikarin Beyer; Mo. 10 Uhr (A) Pfarrerin Arndt; 11 Uhr Garten-FGD mit Taufgedächtnis, Pfarrerin Arndt, Gemeindepädagogin Thiel

Landeskirchliche Gemeinschaft, Comeniusstr. 28: Fr. 15 Uhr (A) Gemeinschaftspastor Steeger; So. 10 Uhr Gemeinschaftspastor Steeger

Evangelisch-Reformierte Kirche, Tröndlinring 7: (H) Fr. 10 Uhr (A) Pfarrerin Bucksch; So. 10 Uhr (A) Pfarrerin Bucksch; Mo. 10 Uhr Pf. Dr. Rochler

Evangelisch-methodistische Bethesdakirche: (H) Fr. und So. 10 Uhr Hör-Gottesdienst unter www.bethesdakirche-leipzig.de

Evangelisch-methodistische Kreuzkirche: (H) Fr. 9.30 Uhr Pastor Fröhlich; So. 9.30 Uhr Pastor Fröhlich

Leipzig English-Church (Anglican), Andreasgemeindehaus, Scharnhorststr. 29: Fr. 15.30 Uhr Klaus Hickel, deutschsprachig; 19.30 Uhr Rev. Reakes-Williams, englischsprachig; So. 9.30 Uhr (x) und 11 Uhr (A, x) Rev. Reakes-Williams, englischsprachig; 15.30 Uhr (A, x) Klaus Hickel, deutschsprachig; 18.30 Uhr (A) Larry Norman, englischsprachig

Selbstständige Ev.-Luth. Kirche: Do. 19 Uhr (A) Pf. Fischer; Fr. 9.30 Uhr Pf. Fischer; So. 9.30 Uhr (A) Pf. Fischer; Mo. 9.30 Uhr (A) Pf. Fischer

Gottesdienste im Leipziger Umland

Althen: Fr. 10 Uhr Pf. Enge; Mo. 10 Uhr Osterandacht, Familie Schniewind

Altranstädt: Fr. 14 Uhr (A) Diakon i. R. Schöber; Mo. 10 Uhr Pf. Gebhardt

Borsdorf: Do. 18 Uhr Pf. Enge; Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Diakonin Freitag; So. 6 Uhr Andacht zur Osternacht, Pf. Enge; 10 Uhr Pf. Enge; bis 18 Uhr Offene Kirche

Dewitz: Mo. 10.30 Uhr

Dölzig: So. 10 Uhr Prädikant Weniger; Anmeldung unter www.kirche-markranstädterland-rückmarsdorf-dölzig.de oder Tel. 0341 9410232 erforderlich

Eisdorf: So. 14 Uhr Andacht mit Taufe, Claudia Rammelt

Ger ichshain: So. 6 Uhr Andacht zur Osternacht, Diakonin Freitag

Großdalzig: Fr. 8.30 Uhr Pfarrerin Hüneburg; So. 5 Uhr Osternacht, Pf. Dr. Hüneburg

Großdeuben: So. 15-17 Uhr Offene Kirche

Großlehna: Fr. 15.30 Uhr (A) Pf. Gebhardt; So. 10 Uhr Lektor Losse-Eder

Großpösna: Mo. 10.15 Uhr

Güldengossa: So. 8.30 Uhr Pf. Weber

Kitzen: Fr. 9.30 Uhr (A) Andacht, Pf. Gebhardt; Sa. 14 Uhr Andacht, Pf. Gebhardt; So. 6 Uhr Andacht, Pf. Gebhardt

Kleinliebenau, Rittergutskirche: So. 6 Uhr: Osterfeuer und Andacht zum Ostermorgen mit Pf. Dr. Axel Meißner

Lindennaundorf: Fr. 15 Uhr Passionsandacht, Sup. i.R. Vollbach; Anmeldung unter www.kirche-markranstädterland-rückmarsdorf-dölzig.de oder Tel. 0341 9410232 erforderlich

Markkleeberg-Großstädteln: Fr. 10 Uhr Kreuzweg-Orgelmeditationen, Pf. Bohne; So. 10-12 Uhr offene Kirche

Markkleeberg-Ost, Auenkirche: Do. 19 Uhr (A) Andacht, Pf. Bohne, Vikarin Hagemeyer; Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht zur Sterbestunde, Vikarin Hagemeyer, Viola und Susanne Blache musizieren Passionsmusik von Bach, Brahms u.a.; So. 5.45 Uhr Osterfeuer und Lichtfeier, Vikarin Hagemeyer; 10 Uhr Stationengottesdienst für Familien im Pfarrgarten, Gemeindepädagogin Leonhardi; Mo. 10 Uhr (A) Pf. Bohne; Anmeldung jeweils unter Tel. 0341 3380527 erforderlich

Markkleeberg-West, Martin-Luther-Kirche: (H) Fr. 10 Uhr Pfarrerin Bickhardt-Schulz; 15 Uhr Ökumenische Andacht in der Kirche St. Peter & Paul, Dietrich-Bonhoeffer-Platz, Pfarrerin Bickhardt-Schulz, Pater Justinus; So. 6 und 7 Uhr Osterfeuer und Ostermette im Kees‘schen Park, Pf. Bohne; 10 und 11 Uhr Pf. Bohne; Anmeldung jeweils unter Tel. 0341 3586959 erforderlich

Markkleeberg-Zöbigker: Mo. 11-16 Uhr Ostergarten und Stationenweg, Pfarrerin Bickhardt-Schulz

Markranstädt: Do. 19.30 Erstabendmahl der Konfirmanden, Pf. Zemmrich; Fr. 10.30 Uhr Andacht mit anschl. Abendmahl, Pf. Zemmrich; So. 10.30 Uhr (FGD) Pf. Zemmrich; Karfreitagsandacht und Sonntag Online-Familiengottesdienst auf dem Youtube-Kanal „KG malarüdö“

Panitzsch: Fr. 15 Uhr Musikalische Vesper mit Passionskantate „Jesu liegt in letzten Zügen“ für Bass-Solo von G. Ph. Telemann, Pf. Enge; So. 7 Uhr Osterandacht, Prädikantin Baumgärtl; 10 Uhr Pf. i. R. Freier

Podelwitz: Fr. 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Pfarrerin Arndt, Vikarin Beyer; So. 6 Uhr (A) Osternachtfeier, Vikarin Beyer, Pfarrerin Arndt, Pf. a. D. Arndt; 10 Uhr (FGD) mit Taufgedächtnis, Vikarin Beyer, Pfarrerin Arndt, Gemeindepädagogin Thiel, alle Gottesdienste im Livestream unter www.kirche-podelwitz-wiederitzsch.de

Quesitz: Fr. 9 Uhr Andacht, Pf. Zemmrich

Schkeitbar: Fr. 17 Uhr (A) Pf. Gebhardt; So. 14 Uhr Andacht, Gemeindepädagogin Busch

Sehlis: Do. 19 Uhr Tischabendmahl

Seifertshain: So. 5.30 Uhr Osternachtfeier

Störmthal: Fr. 15 Uhr Pf. Weber; So. 5.45 Uhr (A) Pf. Weber

Taucha: Fr. 10.30 Uhr; So. 6 Uhr Osternacht; 10.30 Uhr (A)

Tellschütz: Fr. 11 Uhr Orgelandacht, Pfarrerin Hüneburg

Thronitz: Mo. 14 Uhr Open-Air-Andacht, Pf. Gebhardt

Werben: Do. 18 Uhr Andacht, Pf. Gebhardt

Wiederau: Fr. 9.45 Uhr Pfarrerin Hüneburg; So. 8 Uhr Pfarrerin Hüneburg

Zitzschen: Do. 19 Uhr Andacht, Pf. Gebhardt; So. 11 Uhr Andacht mit Taufen, Pf. Gebhardt

Zweenfurth: Fr. 10-18 Uhr Offene Kirche; So. 7 Uhr Osternachtandacht, Pf. Enge, Vikarin Brandt; 10-18 Uhr Offene Kirche; Mo. 10 Uhr Pf. Enge; bis 18 Uhr Offene Kirche

Zwenkau: Do. 19 Uhr Andacht, Pfarrerin Hüneburg; Fr. 15 Uhr Musikalische Andacht in der Johanniskirche, Pfarrerin Hüneburg; So. 10 Uhr Festgottesdienst, Pfarrerin Hüneburg

Evang. Freikirchen in Leipzig

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten), Bernhard-Göring-Str.18-20: (H) So. 10 Uhr mit Livestream auf www.baptisten-leipzig.de

Evangelische Gemeinde Elim, Hans-Poeche-Str. 11: Gottesdienste und Uhrzeiten unter www.elim-leipzig.de

Ev. Gemeinde „Hoffnungszentrum“, Renoirstr. 32: Fr. 10 Uhr Passionsgottesdienst; So. 10 Uhr Gottesdienst

Freie evangelische Gemeinde, Ring-Café, Roßplatz 8-9: Informationen auf www.feg-leipzig.de

Katholische Kirchen in Leipzig

Veränderte Gottesdienstzeiten durch neue Kontaktbeschränkungen über Ostern sind möglich. Eine vorherige Anmeldepflicht besteht zu allen Gottesdiensten. Aktuelles erfahren Sie auf den Internetseiten der Pfarreien und über Aushänge.

Propsteikirche, Nonnenmühlgasse 2: Do. 20 Uhr Livestream; Fr. 10 Uhr Online-Kreuzwegandacht für Kinder, 11 Uhr Passionsgottesdienst, 15 Uhr Kreuzverehrungsgottesdienst, 18 Uhr Karmette; Sa. 10 Uhr Karmette, 17 Uhr Vesper, 21 Uhr Osternacht (Livestream); So. 10 Uhr Livestream und 18 Uhr; Mo. 10 Uhr Rundfunkgottesdienst und 18 Uhr (www.propstei-leipzig.de oder Tel. 0176 71059377)

Kath. Studierendengemeinde, So. 6 Uhr in der Propsteikirche

Böhlitz, Kapelle St. Hedwig, Pestalozzi-str. 17: Fr. 15 Uhr; Sa. 22 Uhr; So. 9 Uhr; Mo. 9 Uhr

Engelsdorf, St. Gertrud, Engelsdorfer Str. 298: Do. 19 Uhr; Fr. 15 Uhr; So. 5 Uhr und 9.30 Uhr; Mo. 9.30 Uhr

Gohlis, St. Georg, Platz d. 20. Juli 1944: Do. 19 Uhr; Fr. 10 Uhr Online-Kreuzwegandacht für Kinder und 15 Uhr; So. 5 Uhr und 10.30 Uhr; Mo. 10.30 Uhr (www.leipzig-st-georg.de)

Großzschocher, St. Josef: Mo. 7.30 Uhr

Grünau, St. Martin, Kolpingweg 1: Do. 20.30 Uhr Ölbergstunde; Fr. 10 Uhr Kreuzwegandacht für Kinder und 15 Uhr; Sa. 22 Uhr; So. 10 Uhr; Mo. 10 Uhr

Leutzsch, Kapelle St. Theresia, Am langen Feld 29: Mo. 10.30 Uhr

Lindenau, Liebfrauen, Karl-Heine-Str. 112: Do. 17.30 Uhr (polnisch) und 19 Uhr; Fr. 10 Uhr Kinderkreuzweg, 15 Uhr und 17 Uhr (polnisch); So. 5 Uhr und 17 Uhr (polnisch); Mo. 10.30 Uhr und 17 Uhr (polnisch) (www.pfarrei-philipp-neri-leipzig.de, Tel. 0174 9186154)

Reudnitz, St. Laurentius, Witzgallstr. 20: Do. 19 Uhr; Fr. 15 Uhr; So. 5 Uhr und 10.30 Uhr; Mo. 10.30 Uhr (www.kath-kirche-leipzig-ost.de)

Schönefeld, Hl. Familie, Ossietzkystr. 60: Do. 19.30 Uhr; Fr. 15 Uhr; So. 5 Uhr und 10.30 Uhr (deutsch u. vietnamesisch); Mo. 10.30 Uhr

Süd, St. Bonifatius, Biedermannstr. 86: Do. 19 Uhr; Fr. 15 Uhr; Sa. 9 Uhr Karmetten; So. 5 Uhr und 9.30 Uhr, 17 Uhr Vesper; Mo, 9 30 Uhr (www.kath-kirche-leipzig-sued.de)

Wahren, St. Albert, Georg-Schumann-Str. 336: Do. 8 Uhr Trauermetten, 19 Uhr; Fr. 8 Uhr und 15 Uhr; Sa. 8 Uhr Trauermetten; So. 5 Uhr und 10 Uhr; Mo. 8.15 Uhr und 10 Uhr

Wiederitzsch, St. Gabriel, Georg-Herwegh-Str. 22: Do. 19 Uhr; Fr. 15 Uhr; Sa. 22 Uhr; So. 9 Uhr; Mo. 9 Uhr

Katholische Kirchen im Leipziger Umland

Belgershain, Ev. Kirche: Mo. 17 Uhr

Böhlen, Christus König: Do. 19 Uhr; Fr. 15 Uhr; Mo. 8.45 Uhr

Markkleeberg, St. Peter und Paul, Pater-Kolbe-Str. 3: Do. 19 Uhr; So. 5.30 Uhr und 10.30 Uhr; Mo. 10.30 Uhr

Markranstädt, Maria Hilfe der Christen, Krakauer Str. 40: Mo. 8.30 Uhr

Pegau, St. Hedwig: Do. 18 Uhr; Fr. 10 Uhr; So. 10 Uhr; Mo. 10 Uhr

Taucha, St. Anna, Sommerfelder Str. 20: Do. 19 Uhr; Fr. 15 Uhr; So. 9 Uhr; Mo. 11 Uhr

Zwenkau, Mi. 18 .30 Uhr; Fr. 10 Uhr; Sa. 21 Uhr

Info: www.kirche-leipzig.de

Von LVZ