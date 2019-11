Große Beteiligung bei Mahnwache vor Bamberger-Haus

Markkleeberg

Bürger aller Generationen waren am Sonnabend zur Hauptstraße 3 gekommen, um Mahnwache zu halten – um so der Familie Bamberger zu gedenken, deren letzter frei gewählter Wohnort das Haus war.

Zwei Stolpersteine seit 2010

Bereits seit dem Jahr 2010 erinnern zwei Stolpersteine vor dem Gebäude an das Schicksal von Olla und Ludwig Bamberger. Schüler der Arbeitsgemeinschaft „Spurensuche“ des Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums (AG) berichteten vom Leben der Familie, die am Leipziger Augustusplatz ein Herrenkonfektionsgeschäft besaß, das in der Pogromnacht vom 9. zum 10. November 1938 in Brand gesteckt wurde. Die Inhaber des renommierten Kaufhauses wurden hinterher der Brandstiftung beschuldigt, sodass sie selbst für die Folgen der fatalen Zerstörung aufkommen mussten.

Ins Leipziger „Judenhaus“ gezwungen

Kurze Zeit später verloren sie auch ihr Heim und mussten in ein „Judenhaus“ nach Leipzig ziehen. Von dort wurden sie nach Abschluss eines „Heimeinkaufsvertrages“ – mit dem die Familie Bamberger Transport und Unterkunft selbst finanzieren musste – 1942 nach Theresienstadt deportiert. Ludwig Bamberger starb dort kurz nach seiner Ankunft, seine Frau Olla zwei Jahre später in Auschwitz.

„Gesellschaft fehlt stabiles Zentrum“

Warum sich die Schüler in der AG „Spurensuche“ engagieren, berichtete Maren: „Es ist wichtig zu wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, um aus den Fehlern zu lernen. Gegenwärtig fehlt ein stabiles Zentrum in der Gesellschaft.“ Es bestehe die Gefahr, dass rechter und linker Radikalismus dominieren, mahnte die Schülerin. Das Projekt Stolpersteine ist nicht das einzige der AG „Spurensuche“: „Wir recherchieren außerdem zum ehemaligen jüdischen Tennisklub Rot-Weiß im Markkleeberger Stadtteil Oetzsch. Unter seinen Mitgliedern befand sich auch die Familie Bamberger“, hieß es.

Würdigung der „Spurensucher“

Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) würdigte das gesellschaftliche Engagement der „Spurensucher“: „Alle Stolpersteine in Markkleeberg haben sie in den letzten Tagen geputzt.“ Sein Dank galt auch den zahlreich erschienenen Bürgern für ihr Kommen. Gerade in dieser Zeit sei es wichtig, Zeichen zu setzen.

Von Ingrid Hildebrandt