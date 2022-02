Großpösna

Das „Rennen“ um den Chefsessel im Großpösnaer Rathaus nimmt Fahrt auf. Nachdem als erster der jetzige Hauptamtsleiter Daniel Strobel (parteilos) seinen Hut in den Ring geworfen hatte, reichten Kai Rensmann und Carsten Wilke (beide parteilos) ihre Bewerbungen ein. Bald darauf folgte mit Mike Pohl-Hofmann (FDP) ein vierter Kandidat. Die LVZ stellt die Kandidaten vor. Heute: Kai Rensmann.

Besondere Konstellation

Unter der Überschrift „Gemeinsam für die Gemeinde – ein Ehepaar möchte die Geschicke in der Gemeinde Großpösna lenken“ geht der 56-jährige gebürtige Westfale mit seiner Kandidatur an die Öffentlichkeit. Denn seit vorigem Jahr ist seine Ehefrau Alexandra Rensmann Kämmerin in der Gemeinde (die LVZ berichtete). Beide sind seit über 20 Jahren verheiratet, haben eine 17-jährige Tochter und wohnen seit 2005 in Großpösna. Nun will „er“ Chef von „ihr“ werden. „Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Ich war bereits Chef meiner Frau, die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert“, geht Rensmann offensiv mit der besonderen familiären Konstellation um. Und da die Kämmerin dem uneingeschränkten Weisungsrecht des Bürgermeisters unterliegt, gebe es auch keinen Interessenskonflikt, verweist der Kandidat auf einen entsprechenden juristischen Kommentar.

Kai Rensmann kandidiert zur Bürgermeisterwahl 2022 in Großpösna. Quelle: André Kempner

Rechtlich zulässig

Auf Nachfrage im Landratsamt des Landkreises Leipzig sagt Sprecherin Brigitte Laux mit Blick auf die Sächsische Gemeindeordnung, dass der Bürgermeister-Kandidatur eines Bewerbers grundsätzlich nichts entgegensteht, auch wenn dessen Frau Kämmerin in der Gemeinde ist. Laux: „Im Falle einer Wahl sind dann organisatorische Maßnahmen zu treffen, die einen reibungslosen Ablauf gewährleisten und mögliche unzulässige Berührungspunkte zum Beispiel bei der Anordnungs- und Zahlungsbefugnis vermeiden.“

Alexandra Rensmann selbst will sich als Großpösnas Finanzchefin nicht zur Kandidatur ihres Mannes äußern. Als Ehefrau aber sagt die 49-Jährige: „Natürlich unterstütze ich meinen Mann und wünsche ihm Erfolg. Sollte er mein Chef werden, sehe ich keine Probleme, das kennen wir schon. Wir haben immer auf Augenhöhe zusammengearbeitet, wie in allen Teilbereichen unseres Lebens.“

Alexandra Rensmann ist seit 2021 Kämmerin in Großpösna Quelle: André Kempner

Inhalte kommen später

Kai Rensmann geht als unabhängiger Einzelkandidat ins Rennen. Bei der Gemeinderatswahl stand er noch auf der Liste der CDU. „Wenn die Partei mich unterstützen will, kann sie es jederzeit tun“, so Rensmann. Mit seinen beruflichen Erfahrungen sehe er sich bestens für das Bürgermeisteramt aufgestellt. Während seiner 20-jährigen Tätigkeit in der Leipziger Kommunalwirtschaft habe er unter anderem die Fahrgastschifffahrt auf dem Cospudener See verantwortet und diese später erfolgreich privatisiert. Derzeit leite er die Konzernrevision in der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, der Muttergesellschaft von Stadtwerken, Verkehrsbetrieben und Wasserwerken.

„Mit meiner Erfahrung möchte ich frischen Wind in meinen Heimatort bringen. Mein Motto: Großpösna – einfach.besser.machen.“. Konkrete Inhalte stünden noch nicht im Fokus, vielmehr erkläre er den Menschen jetzt den Vorgang mit den Unterstützungsunterschriften. Rensmann: „Dabei erhalte ich natürlich auch Input bezüglich der Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen. Die inhaltliche Schwerpunktsetzung wird erst später abgeschlossen und dann entsprechend kommuniziert.“

Von Olaf Barth