Großpösna-Seifertshain

In der Seifertshainer Mittelstraße wurde ein 81-jähriger Mann bei einem Unfall schwer verletzt. Der VW-Fahrer war mit seinem VW-Golf unterwegs und übersah einen Mitsubishi, der laut Polizei „ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt war“. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug in eine Hecke geschoben. Der VW-Fahrer musste in einer Klinik behandelt werden. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Von bm