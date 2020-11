Großpösna

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, bei der am Dienstagabend in Großpösna ein Rentner angefahren und verletzt worden war.

Laut Polizei hatte ein unbekannter Wagen – vermutlich ein dunkelblauer Opel Astra – den 79-Jährigen gegen 18 Uhr auf der Grimmaischen Straße in Höhe der Dr.-Zamenhof-Straße mit dem Außenspiegel gestreift. „Der 79-Jährige stürzte, verletzte sich am Arm und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht“, so die Beamten. Der Spiegel riss bei dem Unfall komplett ab, blieb an der Unfallstelle liegen, während der Fahrer floh.

Anzeige

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die VPI Leipzig in der Schongauerstraße 13 in Leipzig zu wenden. Die Telefonnummer lautet tagsüber 0341 2552851, sonst 255 2910.tv

Von -tv