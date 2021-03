Großpösna: Sachsenforst forciert Frühjahrsaufforstung im Oberholz

Großpösna

„Wenn der Klimawandel für heiße Sommer sorgt, dann können hier doch auch Bäume aus dem Mittelmeerraum gepflanzt werden, die werden die Hitze schon vertragen.“ – Solche Aussagen hört Forstdirektor Andreas Padberg immer wieder. Er selbst hält nichts davon: „Wir haben ja trotz der Trockenheit mitunter auch sehr kalte, strenge Winter, das halten diese Bäume nicht aus. Deshalb setzen wir auf heimische Baumarten, die gleichfalls die heißen Sommer besser vertragen.“ So werden im Oberholz bei Großpösna gerade auf einer Fläche von 0,2 Hektar Elsbeeren in den Boden gebracht. Diese Baumart kommt vor allem im Südwesten Deutschlands vor. Die Forstwirte verändern damit gezielt die Mischung auf den Nachpflanzflächen, wo im Zuge natürlicher Verjüngung unter anderem schon Wildapfel, Holunder, Eschen oder Weißdorn zuhause sind.

Schutz ohne Zäune

Doch der Schwerpunkt bei der diesjährigen Frühjahrspflanzung ist ein anderer. Bei der Erstaufforstung auf zwei Flurstücken mit etwas mehr als vier Hektar Gesamtfläche kommen vor allem Stieleichen und Roterlen sowie 13 weitere verschiedene Baumarten in den Boden – der absolute Gegenentwurf zu den früheren Kiefer-Monokulturen. Hinzu gesellen sich kleinere Baumarten sowie unterschiedliche Strauchsorten wie Flatterulme, Speierling, Hasel oder Schneeball. Insgesamt sind es fast 23 000 Pflanzen, darunter 14 200 Stieleichen, die jetzt in den Waldboden kommen. Zäune sind zum Schutz dieser Neuanpflanzungen im Oberholz nicht mehr zu sehen. „Wir nutzen Wuchshüllen, um an den besonders gefährdeten Baumarten den Wildverbiss zu verhindern“, erläutert Revierleiter Christoph Seifert. Die Hüllen aus Maisstärke sollen biologisch abbaubar sein.

Schwerpunkt Eichen

Die Konzentration auf Eichenarten hat mehrere Gründe. „Sie haben tief gehende Pfahlwurzeln, die auch noch in tieferen Schichten an Wasser und Nährstoffe gelangen. Die Bäume sind auch in Extremsituationen widerstandsfähiger“, erklärt Padberg. Forstwirt Ralf Standke ergänzt: „Für 500 Schmetterlingsarten ist die Eiche der Lebensraum. Auf ihr leben die meisten Tierarten. Auch deshalb lohnen sich die Mühen für den Waldumbau.“

Ein Hektar Eichen-Anpflanzung koste rund 15 000 Euro, dreimal mehr als Nadelholzkulturen, so Padberg. Dennoch spielt auch bei der Wiederaufforstung auf den durch Trockenheit, Stürmen und Schädlingen entstandenen Schadflächen die Eiche eine zentrale Rolle. Zudem werden Esskastanien, Baumhasel, Elsbeeren, Eiben und Weißtannen gepflanzt – alles in allem 25 000 Pflanzen. Sie verteilen sich auf insgesamt zwölf Flächen des Oberholzes mit einer Gesamtgröße von 8,2 Hektar, auf denen der Sachsenforst den Waldumbau vorantreibt.

Jede Fläche ist anders

Das geschieht gerade im Rahmen der Wiederaufforstung – und zwar auf unterschiedliche Weise. Zum einen werde die Kraft der Natur zur Verjüngung selbst genutzt, so Padberg. Aber dort, wo das auf absehbare Zeit nicht reicht, werde nach individueller Prüfung bei jeder der zwölf Flächen mit Neuanpflanzungen nachgeholfen. „Ein Schema F, ein pauschales Vorgehen gibt es nicht“, versichert Padberg. So gibt es eben auch Flächen, die gerade fast wie Gartenland aussehen. Auf ihnen wurden Frässtreifen angelegt und sie wurden gemulcht. Hier kommen Stieleichen in den Boden. Störendes Brombeerdickicht, das den Aufwuchs der jungen Bäume behindern könnte, gibt es auf dieser 0,4 Hektar großen Fläche nicht mehr.

Spaziergänger und Naturliebhaber bekommen derzeit viel von den Arbeiten des Sachsenforstes im Oberholz mit. „Nicht immer erschließt sich auf den ersten Blick, was wir gerade aus welchem Grund unternehmen. Wenn wir angesprochen werden, geben wir aber gern sachliche Auskunft“, sagt Seifert.

Von Olaf Barth