Großpösna

Alle Jahre wieder ist die Winterzeit auch Märchenzeit im Kuhstall-Verein Großpösna. Doch was machen seine Akteure, wenn die Mädchen und Jungen coronabedingt nicht kommen können? Ganz einfach: Die Märchen kommen zu den Kindern: per Livestream auf dem Youtube-Kanal des Vereins. Wie das funktioniert?

Bevor Meike Kreim am Sonntag vom Mäuserich samt Tochter und vom dicken, fetten Pfannkuchen erzählen konnte, war dafür einiges an Vorarbeit nötig.

Märchenhaftes Umfeld

Dabei grüßt das Kuhstall-Vereinshaus an der Hauptstraße 19 seine Fans schon märchenhaft im Vorübergehen: Frau Holle schüttelt auf einem übergroßen Fassadenbild ihre Betten aus. Wie prima das klappt, war in den letzten Tagen zu sehen – das Kuhstall-Team hat ganz offensichtlich einen guten Draht zu Märchenfiguren. Funktionieren soll der auch in der modernen Vision – wenn die Märchen vom Youtube-Kanal des Vereins per Stream zu den Zuschauern „fließen“. Dazu geht es etliche Stufen nach oben. Unterm Dach befindet sich nämlich das frühere Tonstudio des Vereins.

Techniker Philip Senk vom Kuhstall-Verein Großpösna sorgt dafür, dass das Märchen im Internet ausgestrahlt wird. Quelle: Kempner

Es ist ganz still in dem historischen Bau. Oben angekommen, führt ein Gang zur letzten der kleinen Dachkammern. Hinter ihrer Tür – nichts Geheimnisvolles: Ein Schreibtisch samt Computer und Laptop, ein Spieltisch, zwei Standmikrofone, ein paar Papptannen als Kulissen. Und mittendrin: Meike Kreim vom Puppen- und Erzähltheater Papperlapapp, die sich gerade auf ihr Spiel vorbereitet.

Hell und dunkel

Noch ein halbes Stündchen – dann geht es live von der Dachkammer in die (regionale) Welt. Zuvor heißt es Ausleuchten und Abdunkeln an den richtigen Stellen. „Dieser Raum ist nämlich mit dem daneben durch ein Fenster verbunden. Ausgerechnet jetzt scheint dort voll die Sonne durch“, zeigt Veranstaltungsplanerin Petra Körner-Winter vom Kuhstall-Verein nach draußen.

Auch für Techniker Philip Senk soll alles perfekt sein: „Die Computer sind eingestellt, aber die Mikrofone müssen wir noch besser ausrichten und der Spieltisch hat noch nicht die Höhe, um das Geschehen optimal im Bild zu haben.“

Trommel muss leiser

Derweil schlägt Meike Kreim die Djembé, eine afrikanische Trommel, an. „Es schallt etwas zu stark“, findet Philip. Meike stopft ein paar Tücher in den Korpus. Dann ist es aber auch schon an der Zeit, ihre tierischen Kollegen zu aktivieren: den Mäuserich samt Tochter und diverse kleine Origami-Mäuse. „Alle selbst gefaltet“, lacht die Künstlerin, die kleine und große Zuschauer auch vom Markkleeberger Puppentheaterfest kennen.

Auf die Wintermärchen per Livestream habe sie sich natürlich bereits zuhause vorbereitet. Was anders sei, als das Spiel mit direktem Publikum? Ganz klar: „Ich habe kein Gegenüber. Die Energie fließt nicht so hin und her. Als Spielerin reagiere ich auf das Publikum, ich kann es ins Spiel einbeziehen. Und besonders Kinder sind ja sehr spontan. Aber ich kann mir ihre Reaktionen vorstellen“, so die erfahrene Figurenspielerin und Regisseurin.

Publikum in der Ferne

Schließlich ist es 11 Uhr. Philip drückt den Livestream-Starter und geht aus dem Raum. Meike Kreim ist jetzt allein mit ihrem Publikum in der Ferne. Das Spiel beginnt. Und wie immer begeistert sie mit ihrer Erzählkunst, als wären die Märchenfans direkt vor ihr.

Wer die Übertragung verpasst hat, kann die Aufzeichnung der Märchen noch bis Ende Januar auf der Webseite des Soziokulturellen Zentrums Kuhstall anschauen: www.kuhstall-ev.de

Von Ingrid Hildebrandt