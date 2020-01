Großpösna: Sprinten statt am Computer spielen

Großpösna

Unter der Schirmherrschaft von Großpösnas Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) findet ab dem 6. Januar wieder die Aktion „ Kindersprint“ statt. Bei dieser Bewegungsinitiative für Grundschulkinder aus Leipzig und Umgebung steht erneut ein computergestützter Laufparcours im Mittelpunkt. Die Initiatoren wollen nach eigener Aussage den Kindern „in Zeiten zunehmend multimedialer Freizeitgestaltung“ wieder mehr Freude an Bewegung vermitteln sowie langfristig zum Sporttreiben animieren.

Aktion für mehr Sport

Gestartet wird die Aktion am Montag in der Grundschule Holzhausen. Zum großen Endspurt, zu dem auch die Großpösnaer Grundschüler eingeladen sind, geht es dann in Großpösna am Sonnabend, den 11. Januar ab 10 Uhr im Pösna Park. Dort fand schon in den Vorjahren das große Finale statt. Bis es soweit ist, besucht der „ Kindersprint“ rund 800 Grundschüler in Beucha, Holzhausen, Naunhof und Parthenstein. Wegen Bauarbeiten in der Mehrzweckhalle können in diesem Jahr anders als 2019 Großpösnas Grundschüler nicht extra besucht werden. In den anderen Hallen werden „die kleinen Sprinter“ spielerisch an die Herausforderungen eines sportlichen Wettbewerbs herangeführt und zu Höchstleistungen animiert. Auch Kinder, die bisher sportlich kaum aktiv sind, hätten sehr viel Spaß und würden dabei auf spielerische Art psychologisch wertvolle Erfahrungen und eigene Erfolgserlebnisse sammeln.

Genaue Zeitmessung

Eine nach dem Zufallsprinzip gesteuerte Ampel gibt die Laufrichtung vor. Die erreichte Zeit auf der knapp neun Meter langen Strecke, die auf dem Rückweg im Slalom absolviert werden muss, wird mittels zweier Lichtschranken bis auf die Tausendstelsekunde genau gemessen. Der Wettbewerb stärkt laut Projektmanagerin Anne Paßon die Konzentration sowie Koordination und fördert den Spaß an der Bewegung. Nach dem Zieleinlauf wird die Gesamtzeit aus den Einzelwerten Reaktion, Sprintvermögen, Richtungswechsel und Pendelvermögen ermittelt. Schon nach wenigen Wiederholungsläufen würden die Kinder ihre Laufzeiten verbessern. Nach den Vorrunden in den Grundschulen folgt das Finale, der sogenannte Endspurt. Am „ Kindersprint“-Endspurt können alle Grundschulkinder teilnehmen, auch aus Schulen, die nicht an den Vorrunden teilnehmen konnten.

DHfK und SFV unterstützen

Auch alle Familien und Freunde sind willkommen, um ihre Sprösslinge zu motivieren und anzufeuern. Die Unterstützung ist wichtig, denn für viele Jungen und Mädchen ist dies der erste öffentliche Sportwettkampf überhaupt und damit ein prägendes Ereignis. Offizieller Sportpartner der Bewegungsinitiative „ Kindersprint“ sind der SC DHfK Leipzig und der Sächsische Fußballverband.

Von Olaf Barth