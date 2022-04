Großpösna

„Es gibt uns noch“, strahlen Monika Reuwand und Cornelia Staacke alias Heide und Hertha, obwohl sie mit den Vorbereitungen für den Lumpenball und das Kinder-Walpurgisfest am Samstag im Festzelt auf der Rittergutswiese alle Hände voll zu tun haben. Nach drei Jahren ohne pompöse Feste und große Auftritte – neben Corona machte ihnen der Umbau der Mehrzweckhalle einen Strich durch die Rechnung – hat das Duo nichts verlernt.

Dorfgeschehen im Blick

Als Putzfrauen Heide und Hertha verkleidet nehmen sie beim „Klatsch und Tratsch im Treppenhaus“ alles aufs Korn, was in Großpösna passiert. Mit Kopftuch und Kittelschürze, bewaffnet mit Besen und Bürsten, bekommen die Lokalpolitiker ihr Fett weg. Klar, die lange Baustelle auf der Grimmaischen Straße mitten im Ort und die Umleitungen sind ein Thema. „Natürlich bleiben wir freundlich und nett, mehr verraten wir noch nicht“, sagen sie verschmitzt grinsend. Ihnen bleibt kaum etwas verborgen, Postfrau Monika Reuwand erfährt schon von Berufs wegen, was so im Ort passiert, Immobilienmaklerin Cornelia Staacke ist ebenfalls viel unterwegs. Sie lebt und liebt ihre Rolle. „Wenn ich meine Schürze anziehe, bin ich die Putzfrau Hertha und kriege von der Heide, eigentlich die Freundliche, ganz schön was ab“, erklärt sie.

Noch hat Hauptamtsleiter Daniel Strobel beim Fototermin im Gemeindeamt zwischen Cornelia Staacke (links) und Monika Reuwand alias Hertha und Heide gut lachen. Auch seine Arbeit wird im Samstagsprogramm aufs Korn genommen. Quelle: Andre Kempner

Große Aufgabe für kleinen Verein

Als Moderatorinnen führen sie mit Charme und Witz durchs bunte Programm – das ist prall gefüllt mit Sketchen, LE-DJ Torsten Sachse, Musik und Tanz. „Nach drei Jahren ohne Einnahmen ist das für unseren kleinen Verein eine Riesen-Herausforderung“, gibt Cornelia Staacke zu. Es sei schwer gewesen, mit gerade einmal zwölf Mitgliedern, davon sechs Aktiven, die Zeit zu überstehen. „Jetzt sind wir froh, das es uns noch gibt und dass es wieder mit viel Publikum richtig los geht.“

Viele helfende Hände

Deko und Kostüme werden in Eigenregie liebevoll gebastelt und genäht. Udo Staacke malt die Kulissen, „er ist unser Picasso“, schmunzelt seine Frau Cornelia. „Und unser freundlicher Dorfelektriker René Teich macht alles möglich, damit der Strom fließt und das Licht angeht“, führt sie weiter aus. Viel Unterstützung kommt von der Gemeinde und vom Fußballverein FSV Großpösna 1990. Die kräftigen Kerle helfen nicht nur beim Festzeltaufbau, sie begeistern auch mit filigranen Figuren als „Schwuppenballett“ und machen den Damen der „Tanzbar Naunhof“, traditionell in Großpösna zu Gast, Konkurrenz.

Generalprobe Kinderfasching

Ihre Generalprobe für den großen Lumpenball hatten Heide und Hertha beim Kinderfasching im Februar. Wegen der Corona-Regeln durften sie nur kleine Gruppen bespaßen, also kamen die Kinder klassenweise. „Elfmal dasselbe Programm mit Clown und einem Polizisten, mit Luftballons und etwas Süßem, das war schon kräftezehrend“, erinnern sie sich. Doch wenn vielstimmig der Schlachtruf „PFV Helau“ ertönt, das ist sicher, sind die Anstrengungen vergessen.

Noch sind Karten da

Einlass ist am Samstag um 19.30 Uhr, ab 20 Uhr geht es los mit dem Lumpenball und Tanz in den Mai. Karten zu 10 Euro werden über den Pösnaer Faschings Verein verkauft, man kann sie per Telefon bei Cornelia Staacke unter 0178 8566520 oder per Mail an conny.staacke@gmail.com bestellen.

Am Nachmittag gehört die Rittergutswiese von 15 bis 18.30 Uhr beim Kinder-Walpurgisfest mit Spaß und Tanz für kleine Hexen, dem Auftritt der Kräuterhexe, Kinderschminken, Zaubertrank brauen und Knüppelbrot backen dem Nachwuchs. Kinder bis 15 Jahre kommen frei rein, ab 16 werden 2,50 Euro fällig. Infos dazu gibt es ebenfalls bei Cornelia Staacke.

Von Gislinde Redepenning