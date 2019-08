Grosspösna

Die komplizierte Parkplatz-Situation an der Großpösnaer Kindertagesstätte Hummelburg hat nun ein Ende. Der lange erwartete neue Parkplatz wurde von Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) und Vertretern der Baufirmen übergeben. Gemeinsam mit Kindern der Einrichtung durchschnitten sie zur Eröffnung des Platzes feierlich das symbolische Band. Mit diesem Parkplatz an der Seifertshainer Straße, der auch einen kindersicheren Zugang zur Kita bekommen hat, soll sich die Lage vor dem Haupteingang der Hummelburg in der Fuchshainer Straße entspannen. Eltern und Angestellte müssen nun in dieser Straße ihre Autos nicht mehr abstellen. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Fuchshainer Straße die „Einflugschneise“ für das neue, in der Entwicklung befindliche Wohngebiet Hopfenberg ist. Für den neuen Parkplatz investierte die Gemeinde rund 83 000 Euro, wovon 66 000 Euro mit Fördermitteln aus dem Leader-Programm beglichen wurden.

Von Olaf Barth