Großpösna bringt B-Plan für Helmholtz-Zentrum auf den Weg

Großpösna

Im Zusammenhang mit dem Braunkohle-Ausstieg werden dem Freistaat Sachsen vom Bund zwei neue Helmholtz-Forschungszentren zugesprochen, eins davon in der Leipziger Region. Es soll die Folgen des Klimawandels erforschen und wie in der Praxis damit umgegangen werden kann. Als möglichen Standort haben das Umwelt-Forschungszentrum Leipzig (UFZ), der Landkreis Leipzig und die Gemeinde Großpösna die Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See ins Gespräch gebracht (die LVZ berichtete). Eine Absichtserklärung dafür wurde bereits unterzeichnet. In seiner November-Sitzung hat der Gemeinderat nun mit großer Mehrheit die Aufstellung des Bebauungsplanes „Helmholtz-Zentrum“ beschlossen.

Filetstück für die Forschung

Allerdings gab es zuvor noch einmal Diskussionen um den Standort. Die für das Vorhaben reservierte rund zehn Hektar große Fläche im Nordwesten der Halbinsel reicht bis ans Wasser. Gemeinderat Olaf Kleinig ( FDP) plädierte dafür, das Zentrum nach hinten zu rücken und dafür das Wassergrundstück der Gemeinde selbst als Entwicklungsfläche für Naherholung zu belassen. „Die Wissenschaftler sind doch fixiert auf ihre Forschungsarbeit. Wir vermischen hier Freizeit und Arbeit. Helmholtz ja, aber nicht mit Seeblick“, sagte Kleinert und bat, die Standortentscheidung noch einmal zu überprüfen. So ähnlich argumentierte vor einigen Wochen auch Jens Ludwig ( CDU). Doch der Güldengossaer hat seine Meinung geändert: „Ja, ich hatte erst Bauchschmerzen. Aber das Projekt ist so wichtig, es geht um Zukunftsforschung, ich möchte es nicht verlieren. Ohne Top-Flächen gibt es keinen Zuschlag“, befürchtet er. Neben Lantzsch argumentierte auch Thomas Fröhlich ( SPD) für den bevorzugten Standort: „Das ist zwar unser Filetstück, aber wir bekommen auch ein Filetstück dort hin. Was soll auf der bis jetzt leer gebliebenen Fläche denn sonst entstehen?“, fragte er und regte zudem an, sich für den großen Rest der Halbinsel doch mal für die Ausrichtung der Landesgartenschau zu bewerben.

Kein Beton-Glas-Klotz

Ganz praktisch sah es Matthias Potel ( SPD): „Die Wissenschaft ist das Gut, was wir haben. Vielleicht ist die Ansiedlung ein kleiner Malus für die Halbinsel, aber ein ungleich größerer Bonus für uns und Sachsen. Aber Rundweg und Seezugang müssen offen bleiben, es darf keine Umzäunung des Zentrums geben und kein Beton-Glas-Klotz entstehen.“ Genau das wolle auch das UFZ nicht, sagte Lantzsch. Da es um Zukunft und Nachhaltigkeit gehe, werde auch ein entsprechend architektonisch anspruchsvolles Forschungszentrum gebaut. Für die Regelung der Details könne die Gemeinde mit dem Bebauungsplan alles selbst regeln und konkret Einfluss nehmen.

Von Olaf Barth