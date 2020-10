Großpösna gibt Gewerbeamt-Aufgaben an Naunhof ab

Großpösna

Die Gemeinde Großpösna gibt bis Ende 2022 ihr Gewerbeamt auf. Eine entsprechende Absichtserklärung ist am Montagabend einstimmig im Gemeinderat beschlossen worden. Demnach sollen die Aufgaben eines Gewerbeamtes im Rahmen der interkommunalen Kooperation „Partheland“ künftig zentral in Naunhof erledigt werden. Doch was zunächst nach Wegfall von eigenen Kompetenzen aussieht, stellt sich laut Hauptamtsleiter Daniel Strobel als sinnvolle Konzentration der (Arbeits-)Kräfte dar. Damit werde die vereinbarte Kooperation der sieben, zur „Region Partheland“ zusammengeschlossenen Kommunen mit Leben erfüllt.

Höhere Dienstleistungsqualität

„In den Kommunen befassen sich derzeit sieben Personen zusätzlich zu anderen Tätigkeiten mit den Aufgaben eines Gewerbeamtes. Nicht in jedem Fall gibt es abgesicherte Vertretungen“, führte Strobel unter anderem aus. Würden diese Aufgaben aber in einer Kommune für alle zentralisiert, könnten sich dort die zuständigen Mitarbeiter auf die Aufgaben eines Gewerbeamtes konzentrieren und entsprechend fachlich weiterqualifizieren. Im Gegensatz zum jetzigen Zustand werde das alles zu einer schnelleren, zuverlässigeren, effizienteren und qualitativ höheren Bearbeitung der Aufgaben führen, so Strobel. Gewerbetreibende, Einwohner und andere würden von der höheren Dienstleistungsqualität profitieren.

Umlage an Naunhof

Gleichzeitig erlaube die Konzentration des Gewerbeamtes in einer Kommune, dort die Verfügbarkeit der Mitarbeiter abzusichern, die Register für alle aktuell zu halten und eine durchgehende Online-Erreichbarkeit zu gewährleisten, so Strobel. Zudem soll für Kunden ein Onlineverfahren umgesetzt werden. „Nach Naunhof muss also keiner extra fahren, sondern jeder kann dann sein Anliegen online erledigen“, sagte Strobel auf eine entsprechende Nachfrage. Großpösna zahlt an Naunhof für die Übernahme der Gewerbeamtsaufgabe eine Umlage in Höhe von 10 000 Euro pro Jahr. Das entspreche den Kosten, die jetzt mit den Mitarbeitern im eigenen Haus auch anfallen würden. Die Zentralisierung soll schrittweise erfolgen. Grundlage werde eine Zweckvereinbarung sein, die nach der Prüfung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Leipzig den Stadt- und Gemeinderäten der Partheland-Kommunen Brandis, Großpösna, Borsdorf, Naunhof, Belgershain, Parthenstein und Machern zum Beschließen vorgelegt wird.

Von Olaf Barth