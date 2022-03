Großpösna gibt viel Geld für Kita, Hort und neue Feuerwehr aus

Großpösna

In ihrer jüngsten Sitzung haben sich Großpösnas Gemeinderäte einstimmig zum Haushaltsplan 2022 bekannt. Während der Auslegungsfrist hatte es laut Kämmerin Alexandra Rensmann keine Einwendungen gegeben. Die Schwerpunkte und wichtigsten Kennzahlen blieben gegenüber dem im Dezember vorgestellten Entwurf unverändert. So gab es auch vor dem abschließendem Beschluss keine weiteren Wortmeldungen. Zumal fehlten zusätzlich zu Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) und ihrem Stellvertreter Jörg Stephanie sechs weitere Stimmberechtigte, die erkrankt waren oder sich entschuldigt hatten. Sitzungsleiter Thomas Fröhlich (SPD) konnte dennoch mit den verbliebenen Personen die Beschlussfähigkeit des Gremiums feststellen.

Minus wird ausgeglichen

Der diesjährige Haushalt der Gemeinde hat ein Gesamtvolumen von rund zwölf Millionen Euro. Das unter dem Strich stehende Minus von 164 000 Euro kann laut Rensmann ausgeglichen werden. Die Gemeinde investiert dieses Jahr rund 4,6 Millionen Euro, wovon circa 2,8 Millionen Euro aus Fördertöpfen kommen. Als größte Einzelposten stellte Rensmann unter anderem diese Ausgaben vor: jeweils 750 000 Euro für den Kita-Neubau sowie für den Umbau der alten Kita zum Hort, 625 000 Euro für ein neues Löschfahrzeug, 475 000 Euro für den Parkplatzbau in der Rödgener Straße in Störmthal, 620 000 Euro für den Bau der Schlossallee in Störmthal, 275 000 Euro für die äußere Erschließung eines Campingplatzes am Störmthaler See, 575 000 Euro für den Erwerb der Scheune im Rittergut Großpösna.

Spende an die Feuerwehr

Ebenfalls um Geld ging es beim Beschluss über die Annahme von Spenden. Hier machte sich Betroffenheit im Saal breit, von Ironie des Schicksals wurde gesprochen. Denn bei der Spende handelte es sich um 5000 Euro, die die Parentin GmbH der Freiwilligen Feuerwehr Störmthal zukommen lässt. Zeitgleich mit dem einstimmig gefassten Beschluss kämpften die Störmthaler mit vielen anderen Feuerwehren aus der Region in der Firma gegen die Flammen von in Brand geratenem Müll.

Von Olaf Barth