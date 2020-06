Großpösna investiert in Barrierefreiheit seiner Haltestellen

Großpösna

Die Gemeinde Großpösna will (und muss) einen großen Sprung beim barrierefreien Ausbau ihrer Bushaltestellen machen. Denn bis 2022 sollen laut Personenbeförderungsgesetz alle Haltestellen im Öffentlichen Personennahverkehr barrierefrei sein. Von den insgesamt 40 Einzelhaltestellen erfüllen in der Gemeinde bisher lediglich neun dieses Kriterium, acht davon sind in Betrieb, unter anderem in Güldengossa und Störmthal. 17 weitere Haltestellen könnten allerdings ohne allzu großen Aufwand ertüchtigt werden. Hier fehlen lediglich noch die Elemente für ein Blindenleitsystem. Diese Haltestellen in Großpösna, Seifertshain und Dreiskau-Muckern wurden unter der Priorität 1 zusammengefasst und sollen nun als nächste Projekte umgesetzt werden. An den Bushaltestellen „Alter Gasthof“ und „ Oskar-Uhlmann-Straße“ soll zudem jeweils ein neuer Fahrgastunterstand errichtet werden.

Auch die Haltestelle "Oskar-Uhlmann-Straße" soll barrierefrei werden. Zudem ist hier ein Fahrgastunterstand geplant. Quelle: Olaf Barth

Zehn Prozent Eigenmittel

Der Gemeinderat gab für die Umsetzung dieser 17 Projekte zuletzt einstimmig grünes Licht, indem er für die geschätzten Planungs- und Baukosten einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 56 000 Euro zustimmte. Die Gemeinde selbst muss zehn Prozent der Summe beisteuern, der Rest soll aus dem Förderprogramm des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) finanziert werden. In einer dem Gemeinderat vorgestellten Bestandsdokumentation wurden jeweils vier weitere Haltestellen in die Prioritätsstufen 2 (mittelfristig realisierbar) und 3 (langfristig realisierbar) eingeordnet.

Landesamt muss mit ins Boot

Unter Priorität 4 blieben noch sechs Haltestellen wie zum Beispiel der Haltepunkt „Damaschkestraße“ an der Staatsstraße 38 übrig, wo ein Umbau nur in Kooperation mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) möglich ist. In den Prioritätsstufen 2 bis 4 seien generell größere bauliche Eingriffe an den Haltestellen vonnöten. Insgesamt werden dafür Ausgaben in Höhe von 592 000 Euro avisiert. Davon müsste die Gemeinde laut Dokumentation als Eigenanteil 50 000 Euro beisteuern.

