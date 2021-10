Großpösna kauft Flächen für Inklusionscampingplatz

Großpösna

Die Planungen für den Inklusionscampingplatz am Störmthaler See gehen in die nächste Runde. Der Gemeinderat hat am Montagabend mehrheitlich dem Erwerb einer Fläche östlich der Grunaer Bucht zugestimmt. Der Leipziger Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB) will dort investieren.

Im Rahmen der Paragraf-4-Maßnahme „Erschließung des Störmthaler Sees östlich der Grunaer Bucht“ zur Vorbereitung der Weiternutzung des Areals mit Strand, Parkplatz und Campingplatz kann die Gemeinde jetzt knapp 170 900 Quadratmeter vom Tagebausanierer Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) kaufen. Dazu gehören rund 70 000 Quadratmeter, die für den späteren Inklusionscampingplatz vorgesehen sind. Die Gemeinde muss dafür insgesamt rund 647 000 Euro bezahlen.

Verkaufspreis ist gestiegen

„Die Verhandlungen laufen seit Jahren, der Preis ist schon gestiegen“, erläuterte Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos). „Ohne unser Vorkaufsrecht über die Paragraf-4-Maßnahme könnte die LMBV gegen Höchstgebot ausschreiben und vermutlich einen potenteren Investor finden“, warb auch Patrick Kühn, in der Verwaltung verantwortlich für Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten, um die Zustimmung der Gemeindevertreter.

Beschlossen wurde anschließend auch der Weiterverkauf des Campingplatzareals an die Stadt Leipzig für 448 000 Euro.

Abgeordnete ist skeptisch

Zweifel an der Umsetzung des Vorhabens äußerte Susann Christoph von den Grünen. Es lege weder ein wirtschaftliches noch ein inhaltliches Konzept vor. Die Zweckbindung Inklusion müsse im Kaufvertrag festgeschrieben werden, um eine Wohnbebauung auszuschließen.

Dem widersprach Bürgermeisterin Lantzsch. Erholung, Camping und Strand seien im Flächennutzungsplan festgelegt, vorgesehen seien lediglich zwei Wohngruppen mit jeweils fünf Kindern. Leipzig und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hätten sich eben erst ausdrücklich zu dem Vorhaben bekannt. Die Ratsversammlung der Messestadt hatte am 14. Oktober einen SEB-Nachtragswirtschaftsplan von drei Millionen Euro verabschiedet – trotz Einsprüchen der Bündnisgrünen, die geschützte Biotope in Gefahr sehen und das gesamte Entwicklungsvorhaben „Grunaer Bucht“ auf den Prüfstand stellen wollen.

SEB stellt Projekt vor

In der März-Sitzung des Großpösnaer Gemeinderates hatte sich der SEB mit Betriebsleiter Peter Böhmer als neuer Bauherr vorgestellt, nachdem sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Leipzig-Land aus finanziellen Gründen aus dem Projekt verabschieden musste. Der barrierefreie Inklusionscampingplatz am außergewöhnlich schönen Standort sei gleichermaßen für behinderte und nichtbehinderte Besucher vorgesehen, erläuterte Böhmer.

Auch die Hälfte der entstehenden 30 bis 40 Arbeitsplätze, inklusive Gastronomie, sind für gehandicapte Menschen vorgesehen, denen auf diese Weise ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden soll. „Wir laden Peter Böhmer gern wieder ein, wenn es um die weitere Gestaltung geht“, versprach Lantzsch.

Von Gislinde Redepenning