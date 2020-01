Großpösna muss „Reichensteuer“ zahlen

Großpösna

Mit einem Gesamt-Finanzvolumen in Höhe von rund 13,5 Millionen Euro geht die Gemeinde Großpösna in das Haushaltsjahr 2020. Kämmerin Rita Ackermann hat den ersten Entwurf öffentlich vorgestellt. Dabei teilte sie mit, dass Großpösna aufgrund seines Steueraufkommens in den vergangenen Jahren nun wieder „ Reichensteuer“ an den Freistaat zahlen muss. Es handelt sich um 234 000 Euro als Abgabe im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes. Das bedeutet zugleich, dass Großpösna in diesem Jahr nicht mehr zu den Gemeinden gehört, die Schlüsselzuweisungen vom Freistaat erhalten. Die Zuschüsse für Kinderbetreuung und Straßenbau sind davon allerdings nicht betroffen, die fließen weiter.

Schwerpunkt Kinderbetreuung

Die Haupteinnahmequelle für Großpösna ist das Steueraufkommen, das in diesem Jahr rund 6,5 Millionen Euro betragen soll. Danach wiederum richtet sich auch die Höhe der Umlage, die an den Landkreis Leipzig abgeführt werden muss. Etwas mehr als zwei Millionen Euro sind das in diesem Jahr. Den größten Ausgabeposten bilden jedoch mit rund 2,5 Millionen Euro die Zuschüsse für die Kinderbetreuung. Was Investitionen angeht, steht in diesem Jahr der geplante Kita-Neubau mit zwei Millionen Euro im Haushaltsplan. Für die Fertigstellung des Bürger- und Vereinshauses sind rund 700 000 Euro eingeplant. Im vorigen Jahr standen für dieses Umbau- und Erweiterungsvorhaben bereits 600 000 Euro im Etat. Ein weiterer großer Posten sind die 621 000 Euro, die Großpösna für Straßenbau bei der Erschließung des Baugebietes Ortsmitte Störmthal ausgibt. Insgesamt sieht der Finanzhaushalt Ausgaben für Investitionen in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro vor.

Fördermittel fließen

Ausgaben für Unterhaltung und Sanierung wiederum sind im Ergebnishaushalt aufgeführt. So sollen 60 000 Euro in den Kuhstall-Stützpunkt in der Hauptstraße 19 fließen. Förderprogramme unterstützen dabei mit insgesamt 53 000 Euro die Sanierung des Jugendclubs sowie die Errichtung einer Rampe für Senioren. 85 000 Euro werden für die Sanierung des Gewächshauses im Botanischen Garten eingeplant. Davon stammen 60 000 Euro aus dem Leader-Programm und 15 000 Euro vom Freundeskreis. Zu 100 Prozent wird die moderne Ausstattung der Grundschule im Rahmen des Programms „Digitalpakt Schule“ gefördert, 83 000 Euro sollen hier fließen. Für die Ausstattung der Landesmeisterschaft der Schalmeien-Ensembles erhalten die Großpösnaer Musiker als Gastgeber 6000 Euro.

Keine Kredite

In diesem Monat werden weitere Anlagen für das Zahlenwerk zusammengestellt und für die abschließenden Beratungen mit den Gemeinderäten im Februar vorbereitet. „Vielleicht können wir den Haushalt dann auch schon beschließen, realistischer ist aber der März“, sagt die Kämmerin auf Nachfrage. Auch der Vorbericht müsse noch erstellt werden und die Abstimmung mit der Kommunalaufsicht erfolgen. Dass am Ende ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden kann, geht zu Lasten der liquiden Mittel der Gemeinde. Die betragen jetzt rund vier Millionen Euro, schmelzen aber wegen des Ausgleichs von Defiziten zum Jahresende auf rund 2,7 Millionen Euro ab. Dafür allerdings verzichtet die Gemeinde auf die Inanspruchnahme von Krediten. Damit müsse, so die Kämmerin, der Haushalt von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt, sondern lediglich bestätigt werden.

Von Olaf Barth