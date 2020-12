Großpösna

Eigentlich sollte in der öffentlichen Dezember-Sitzung des Großpösnaer Gemeinderates der Entwurf für den Haushaltsplan 2021 vorgestellt werden. Wie berichtet, musste die Sitzung coronabedingt kurzfristig abgesagt werden. Kämmerin Rita Ackermann erklärte auf LVZ-Anfrage dennoch, mit welchen Kennzahlen die Gemeinde das neue Haushaltsjahr angehen möchte.

Baustart für neue Kita

„Wir planen 2021 mit einem Haushaltsvolumen in Höhe von rund 15 Millionen Euro, davon werden rund vier Millionen Euro für Investitionen ausgegeben“, so Ackermann. Das größte Investitionsvorhaben bleibt dabei, wie schon mehrfach berichtet, der Ersatzneubau für die Kindertagesstätte Wirbelwind. Insgesamt knapp vier Millionen Euro sind dafür nötig, die Hälfte davon wird 2021 fällig. Am 4. Januar 2021 soll der Baustart erfolgen, die Fertigstellung ist für Mitte 2022 geplant. „Die Zeit drückt, die Plätze werden dringend gebraucht. Im Anschluss erfolgt der Umbau der jetzigen Kita zum Hort, wo ebenfalls die Plätze dringend benötigt werden“, erklärt die Kämmerin.

Anzeige

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geld für Projekt Störmthal

So bleiben neben der Ausgabe für die neue Kita von der Investitionssumme für 2021 noch rund zwei Millionen Euro übrig. Ein großer Posten sei die Ausgabe für das neue Feuerwehr-Fahrzeug mit 550 000 Euro, wovon 344 000 Euro gefördert werden. Ebenfalls eine große Summe, 621 000 Euro, fließt in das Vorhaben Ortsmitte Störmthal. Hier werden bekanntlich die Schlossallee neu gebaut und ein neues Wohn- und Feriengebiet erschlossen.

Rittergut komplettieren

Fast 280 000 Euro will die Gemeinde im kommenden Jahr für den Grunderwerb ausgeben. Das betrifft zum einen Flächen am Störmthaler See. Laut Ackermann soll dazu aber zunächst das Verkehrswertgutachten abgewartet werden. Und zum anderen soll jetzt endlich die zum Ensemble des Rittergutes gehörende Scheune gekauft werden. Das noch unsanierte, wenig attraktive Gebäude soll dann ebenfalls auf Vordermann gebracht und für Belange der Gemeinde genutzt werden. Momentan hat hier der Freistaat mit seinem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement die Hand drauf. Der Veterinärbereich der Universität Leipzig wird als bisheriger Nutzer des Stallgebäudes benannt.

Stabile Hebesätze

Eine neue Kreditaufnahme ist 2021 nicht geplant, sagt Ackermann. Die noch nicht genutzte Ermächtigung für einen Kredit im Jahr 2020 zur Finanzierung der Kindertagesstätte könne aber mit in das neue Jahr übernommen werden. Steuererhöhungen soll es in Großpösna nicht geben. „Die Hebesätze für die Gewerbesteuer bleiben unverändert“, bekräftigt die Kämmerin. Für die Gewerbesteuer bleibt es damit beim Hebesatz von 400, für die Grundsteuer A bei 300 sowie für die Grundsteuer B bei 405 Prozent.

Von Olaf Barth