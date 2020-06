Großpösna.

Mit großer Mehrheit stimmten die Gemeinderäte unlängst für eine Ausweitung von Großpösnas Mitgliedschaft im Zweckverband Parthenaue (ZVP). Künftig wird die Kommune nicht mehr nur in der Sparte Gewässerunterhaltung eng mit dem Verband zusammenarbeiten, sondern auch beim Thema Regionalentwicklung auf die Kompetenz der im Verband Beschäftigten zurückgreifen können. ZVP-Geschäftsstellenleiterin Jana Bischof und Axel Weinert vom Management für Regionalentwicklung beim ZVP hatten im Vorfeld bereits den Mitgliedern des Technischen Ausschusses die Möglichkeiten und Pläne des Verbandes vorgestellt. „Das war ein sehr überzeugender Vortrag, ich befürworte den Beitritt zur Sparte Regionalentwicklung“, fasste Gemeinderat Jens Ludwig ( CDU) seine Eindrücke zusammen.

Pflege der Magerwiesen

Großpösna war im Juni 2013 in den Verband eingetreten, um die Pflege seiner Gewässer zweiter Ordnung wie Pösgraben und Gösel in kompetente Hände zu legen. Mit Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) als Verbandsvorsitzende (seit 2015) und Gemeinderätin Elke Wolf ( AfD) ist Großpösna personell in der Verbandsversammlung bereits gut vertreten. Beide nahmen dann auch wegen Befangenheit an der Abstimmung nicht teil. Wolf warb im Vorfeld aber genauso wie Lantzsch für den Beitrittsbeschluss. So sagte Lantzsch, dass der Zweckverband mit seiner geballten Kompetenz der Gemeinde helfen könnte, die ihr von der LMBV zugewiesenen Magerwiesen am Störmthaler See zu pflegen. Das fand auch Zustimmung bei Susan Christoph (Grüne), die sich für den Eintritt ins Regionalmanagement aussprach und landschaftspflegerische Arbeiten am See begrüßte. Wobei laut Lantzsch das nicht für alle Flächen gilt, sondern nur für die zur Gemeinde gehörenden.

Anzeige

Umweltbildung mit dem Pimo

Jörg Achim Weber ( CDU) wollten wissen, ob man diese Pflegeleistungen zusätzlich einkaufen muss. Das verneinte Lantzsch und verwies auf das Personal des Verbandes. Sei der Aufwand großer, müssten Mittel von Dritten eingeworben werden. Für die Gemeinde bleibt es bei den für die Mitgliedschaft im Regionalmanagement jährlichen Beitragskosten in Höhe von rund 7400 Euro. Die Summe errechne sich aus der Anzahl der Einwohner, die pro Kopf mit 1,31 Euro im Jahr veranschlagt werden. Dafür erhalte man nicht nur Hilfe bei der Landschaftspflege, sondern auch Unterstützung bei der touristischen Aufwertung der Landschaft, sagte Lantzsch. Wie bereits in Taucha und Borsdorf, die wie Leipzig zu den ZVP-Gründungsmitgliedern gehören, schaffe der Verband Naturlehrpfade, Wasserruheplätze, Beschilderungen für Wanderungen und Radtouren und vieles mehr. Zudem werde Umweltbildung groß geschrieben. So könne Großpösna nun auch vom neu in Dienst gestellten Partheland-Infomobil (Pimo) profitieren. Es komme direkt zu Schulen und Kindergärten, um dort ganz praktische Umweltbildung anzubieten.

Weitere LVZ+ Artikel

Ein vom Zweckverband Parthenaue neu angelegter Wasserplatz an der Parthe bei Taucha. Quelle: Olaf Barth

Als aktuelles Beispiel und Vorbild für die Möblierung der Landschaft nennt Lantzsch die Sitzgruppe am Seifertshainer Tensa-Weg. Dafür hatten allerdings auch Spender mit 790 Euro zur Finanzierung beigetragen, wofür Lantzsch ausdrücklich im Gemeinderat dankte. Das Gremium hatte einstimmig beschlossen, die Spenden anzunehmen.

www.zv-parthenaue.de

Von Olaf Barth