Großpösna sucht neuen Friedensrichter

Großpösna

Unter der Überschrift „Schlichten statt Richten“ sucht die Gemeinde Großpösna eine neue Friedensrichterin beziehungsweise einen neuen Friedensrichter. Beginn des Ehrenamtes im Schiedsstellenbezirk Großpösna: der 1. Juli 2020. Grundsätzlich könne jeder interessierte Einwohner diese Aufgabe übernehmen, ausgeschlossen seien jedoch Rechtsanwälte, Notare, Richter, Staatsanwälte sowie Polizei- und Justizbedienstete, teilte Hauptamtsleiter Daniel Strobel mit. Und die Bewerber sollten mindestens 30, höchstens 70 Jahre alt sein.

Amtszeit läuft fünf Jahre

Die betreffende Person wird für fünf Jahre vom Gemeinderat gewählt und kann auch wiedergewählt werden. Die Gemeinde Großpösna kann von den Bewerbern eine schriftliche Erklärung einfordern, dass für deren Wahl keine Ausschlussgründe entsprechend des Sächsischen Schieds- und Gütestellengesetzes vorliegen, und sie kann die Erteilung einer Einwilligung in die Auskunftseinholung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes verlangen. Der jetzige Friedensrichter Torsten Kulling hatte seine Tätigkeit am 1. Juli 2015 aufgenommen. Der 43-Jährige tritt aber nicht noch einmal an. Einen stellvertretenden Friedensrichter gibt es in Großpösna nicht.

Streitigkeiten schlichten

„Die Aufgabe der Friedensrichter besteht darin, außerhalb eines Gerichtsverfahrens kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zu schlichten und Sühneversuche durchzuführen. Die Palette der Schlichtungsthemen reicht dabei von Nachbarschaftsstreitigkeiten über Ärger mit dem Vermieter bis hin zu Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung oder Sachbeschädigung“, beschreibt Strobel den Aufgabenbereich.

Bewerbungsfrist endet am 31. März

Das Gemeindegebiet Großpösna sei dabei ein einheitlicher Schiedsbezirk. Die Stelle müsse zum 1. Juli dieses Jahres neu besetzt werden. Wer in der Gemeinde Großpösna wohnt und Interesse an der Aufgabe hat, wird gebeten, sich schriftlich bis zum 31. März bei der Gemeindeverwaltung Großpösna, Im Rittergut 1, 04463 Großpösna, mit dem Betreff „Bewerbung Friedensrichter“ zu bewerben. Weitere Auskünfte zum Ehrenamt des Friedensrichters gibt es telefonisch unter der Nummer 034297 71834 oder per E-Mail unter birgitt.graefe@grosspoesna.de. Die Gemeindeverwaltung bietet zudem einen unverbindlichen Besprechungstermin an.

Von Olaf Barth