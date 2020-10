Großpösna surft bald auf superschneller Datenautobahn

Großpösna

Der nächste Schritt für das angestrebte Glasfaser-Netz in Großpösna steht kurz bevor. Am Donnerstag soll der Hauptverteiler am Parkplatz der Kindertagesstätte „Hummelburg“ in Großpösna in Betrieb genommen werden. Wie das Unternehmen Deutsche Glasfaser mitteilte, muss dazu allerdings an einem Knotenpunkt in der Nähe von Fuchshain die Netzverbindung von Brandis nach Altenhain unterbrochen werden. An dieser Unterbrechungsstelle wird dann die Hauptleitung zum Anschluss des Netzes von Großpösna eingefügt. Anschließend werden die Verbindungsdaten eingelesen. „Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten können ab 12. Oktober die ersten Kundenanschlüsse in Großpösna in Betrieb genommen werden“, informierte das Unternehmen.

Arbeiten finden nachts statt

Da während dieser Arbeiten das gesamte Netz in Trebsen/ Altenhain außer Betrieb genommen werden muss, müssten die Arbeiten in der Zeit von 0 bis 6 Uhr stattfinden, damit die Einschränkung für die aktiven Kunden so klein wie möglich bleibt. „Dies erfordert eine minutiöse Planung bei allen sechs beteiligten Firmen. Das Zeitfenster ist schmal, aber wir sind gut vorbereitet“, blickt Projektmanager Mirko Ertel voraus. Parallel zu den Aktivierungen der Kundenanschlüsse werden die Fußwege und Straßen in Großpösna so wiederhergestellt, dass sie mindestens den Zustand aufweisen, den sie vor Beginn der Tiefbauarbeiten hatten. Danach sollen gemeinsam mit dem Bauamt der Gemeinde die Abnahmen stattfinden. Verwaltung und Gemeinderat hatten sich in der Vergangenheit sehr für das Zustandekommen des Highspeed-Netzes in Großpösna engagiert.

Von Olaf Barth