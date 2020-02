Großpösna will eine pestizidfreie Kommune sein

Großpösna

Eine für Außenstehende ziemlich angestrengte – oder wie Gemeinderat Thomas Fröhlich ( SPD) es formulierte – „typisch deutsche“ Debatte erlebten jetzt Besucher der Großpösnaer Gemeinderatssitzung. Es ging um einen Beschluss, mit dem Großpösna der bundesweiten Initiative „Pestizidfreie Kommune“ beitritt und fortan alle kommunalen Flächen ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Form chemisch-synthetischer Pestizide bewirtschaftet. Die Gemeinde handhabe dies schon seit Jahren so, hieß es.

Überzeugungsarbeit notwendig

Wer gedacht hatte, dass in Zeiten des Insektensterbens ein solch fortschrittlicher, zeitgemäßer Beschluss für den Natur- und Gesundheitsschutz schnell und einstimmig gefasst würde, sah sich getäuscht. In Vertretung der erkrankten Bürgermeistern Gabriela Lantzsch (parteilos) mussten Stellvertreter Jörg Stephani ( CDU) als Sitzungsleiter und Hauptamtsleiter Daniel Strobel zunächst mal Überzeugungsarbeit leisten.

Liste wird vermisst

So sah sich Joachim Weber ( CDU) über das bereits im Technischen Ausschuss diskutierte Thema nicht informiert. Zumal das Protokoll jener Sitzung noch nicht vorlag. Strobel gab etwas zerknirscht und entschuldigend zu, dass es mit den Protokollen zuletzt gehapert habe und gelobte Besserung. Das half in der Sache aber nicht weiter. Obwohl er eine derartige Selbstverpflichtung gut findet, sei ihm der Beschluss „zu plakativ und unausgegoren“, sei die Initiative „sehr suspekt“, seien die Formulierungen „unklar“, sagte Weber. Was sei zum Beispiel mit Pachtland? Oder mit Schädlingen, die gefährlich werden können? Und welche Pestizide seien gemeint, ihm fehle eine Liste.

„Kommt dann jemand und verbietet mir das?“

Auch Heinz Schreiber argumentierte gegen den Beschluss. „Wenn unser Bauhof ohnehin schon keine Pestizide mehr verwendet, warum sollen wir uns da noch verpflichten? Nur damit es eine tolle Schlagzeile gibt?“, fragte der FDP-Mann. Außerdem würde er selbst seinen Apfelbaum spritzen. „Kommt dann jemand und verbietet mir das?“, wollte er wissen. Das verneinte Strobel, es gebe keine Reglementierung. Aber man werde Privatleute aufklären und informieren, um sie so vom Pestizid-Verzicht zu überzeugen. Auf die von Bauern gepachteten Flächen habe man keinen Einfluss, werde aber bei Neuverpachtungen entsprechende Klauseln einbringen. „Wir wollen mit unserer Selbstverpflichtung als Gemeinde auch ein Zeichen gegenüber Dritten setzen. Es ist ein Bekenntnis als Verwaltung, noch dazu ist es ein schönes gemeinsames Projekt aller sechs Gemeinden im Partheland-Verbund“, erläuterte Strobel.

Felix Lindner vom Bauhof Großpösna rückt im Rittergut Großpösna dem Unkraut mit der Wildkrautbürste zu Leibe. Quelle: André Kempner

Mehr Pflegeaufwand

Viele der aufgeworfenen Fragen würden in der Anlage zum Beschluss beantwortet, man müsse das halt nur richtig lesen, warf Matthias Potel ( SPD) ein. Und: Sollte es wirklich mal zu einer gefährlichen Situation wegen eines Schädlingsbefalls kommen, dann könnte im Einzelfall jederzeit über eine Notverordnung der Pestizid-Einsatz erlaubt werden. Wegen solcher Einzelfälle dürfe man doch nicht das große Ganze aus dem Blick verlieren. Fröhlich ergänzte: „Es ist doch besser, es mal zu versuchen, als es tot zu reden.“

Andrea Wolf ( AfD) sagte: „Ich bin sehr dafür, aber dann muss man auch mehr Pflegeaufwand mit einplanen.“ Stephani erwähnte daraufhin, dass der Bauhof bereits mit spezieller Technik arbeite. Konkret handelt es sich um eine Wildkrautbürste. Der Beschluss sehe zudem vor, dass die Verwaltung prüft, ob weitere Anschaffungen, zum Beispiel für thermische Verfahren, erforderlich sind. Die Recherche-Ergebnisse sollen zeitnah vorgelegt werden.

Beschluss geht knapp durch

Auch weil die beiden Grünen-Abgeordneten entschuldigt fehlten, fiel die Abstimmung am Ende knapp aus. Denn außer Weber und Schreiber stimmten plötzlich auch alle drei AfD-Abgeordneten gegen den Beschluss. Bei einer Enthaltung und sechs Ja-Stimmen reichte es am Ende dennoch für den Beitritt Großpösnas zur Initiative „Pestizidfreie Kommune“. Außer dem Pestizid-Verbot sollen auch bienen- und insektenfreundliche Blühflächen oder Projekte initiiert werden.

Von Olaf Barth