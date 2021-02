Großpösnaer Freiluft-Galerie führt vom Winter zum Frühling

Großpösna

Da momentan im Rathaus oder im Bürger- und Vereinshaus coronabedingt weiterhin keine Ausstellungsbesuche möglich sind, lädt Großpösnas Kuhstall-Verein zum zweiten Mal zu einer Freiluft-Galerie ein. Nach den Fotos aus dem alten und neuen Großpösna sind nun entlang des Bauzauns am Schafstall bis Anfang Mai Naturaufnahmen zu sehen. Gedruckt wurden sie auf neun großformatigen Planen.

Die jahreszeitlich angeordneten Motive zeigen, was die Natur gerade praktiziert. Der Titel der Ausstellung lautet: „Aus dem Winter in den Frühling“. Voriges Wochenende noch Schnee und Eis, dieses Wochenende Frühlingserwachen. „Wer möchte, kann also beim Betrachten der Fotos vom Winter in den Frühling spazieren“, sagt Programm-Chefin Petra Körner-Winkler vom Verein.

Ausstellung immer geöffnet

Die Motive lieferten sechs Leipziger Hobby-Fotografen im Alter zwischen 50 und 80 Jahren, die sich schon lange aus gemeinsamer fotografischer Arbeit im Heimatverein Holzhausen kennen. „Wir haben uns jetzt zu der Leipziger ,Gemeinschaft Naturfotografen‘ zusammengeschlossen. Als das Angebot vom Kuhstall-Verein kam, den Bauzaun als Projektionsfläche zu nutzen, haben wir sofort zugegriffen“, sagt Fotograf Wolfgang Teschner. Der 74-Jährige hat die Ausstellung layoutet. Die Freiluftgalerie hält er für eine Super-Idee: „Trotz Corona können die Bilder nun 24 Stunden am Tag besichtigt werden.“

Von Olaf Barth