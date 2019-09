Großpösnaer Kuhstall mit Krimi-Lesung und Erntedankfest

Großpösna

Das Soziokulturelle Zentrum Kuhstall in Großpösna wartet am Wochenende mit zwei Angeboten auf, die sich auf der Rittergutswiese in der Hauptstraße 19 abspielen. Dort hat der Verein sein Erntedank-Zelt aufgebaut.

Rosi Lampe und die Fiddle-Folk-Family kommen

Wie Programmgestalterin Petra Körner-Winter mitteilte, wird es am Sonnabend, 28. September, ab 17 Uhr im Zelt eine historische Krimi-Lesung mit Musik geben. Aus Anlass des 200. Geburtstages des Dichters Theodor Fontane präsentieren Rosi Lampe und die Fiddle-Folk-Family „Unterm Birnbaum“. Die Erzählung, eingebettet in eine ebenso skurrile wie komplexe Mordtat, ist ein raffiniert komponiertes Lehrstück über das Leben im Dorf. Perplex erkennen Leser beziehungsweise Zuhörer so manche Verhaltensmuster, die den Menschen auch heutzutage nicht fremd sind.

Es geht um das Ehe- und Täterpaar Hradschek

Rosi Lampe entführt die Gäste in diese von überraschenden Wendungen so reiche Kriminalgeschichte, in der das Ehe- und Täterpaar Hradschek an seiner eigenen Hybris zugrunde geht. Die Fiddle Folk-Familiy sorgt derweil für ländlich-deftige Musik, wie sie einst wohl auch im Gasthof der Hradscheks erklang. Im Anschluss an die Lesung spielt die Band noch einmal richtig auf. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf (Telefon 034297 14010/E-Mail info@kuhstall-ev.de) neun Euro, an der Abendkasse elf Euro.

Ökumenischer Familien-Gottesdienst bildet Auftakt

Tags darauf – am Sonntag, 29. September – wird auf der Rittergutswiese ab 14 Uhr Erntedank gefeiert. Die Veranstaltung beginnt auch in diesem Jahr mit einem ökumenischen Familien-Gottesdienst in der Zeltkirche, gehalten vom römisch-katholischen Pfarrer Thomas Hajek und seinem evangelisch-lutherischen Mitbruder Albrecht Häußler. Als Gäste begrüßt der Kuhstall-Verein Mitglieder des Deutsch-Bengalischen Freundeskreises, die über ihr Engagement bei der Straßenkinderhilfe in Bangladesch berichten und der Festgemeinde das Land und seine liebenswerten Menschen näherbringen wollen.

Rund ums Zelt ist was los

Anschließend sind Klein und Groß zu Kaffee, Kuchen und Leckereien aus dem Backofen eingeladen. Rund um das Zelt warten Aktivitäten und Angebote auf das Publikum. „Wie in jedem Jahr freuen wir uns über zahlreiche Erntegaben zur Verschönerung des Strohaltars, die nach der Feier an die Leipziger Tafel weitergereicht werden. Und natürlich über Kuchenspenden“, sagt Programmchefin Petra Körner-Winter.

Von Dominic Welters