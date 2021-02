Großpösnaer Oberholz: Waldarbeiter beseitigen Gefahren für Wanderer

Großpösna

Wer dieser Tage im nördlichen Großpösnaer Oberholz spazieren geht, dem bleiben die Waldarbeiter mit ihrer Technik sowie die am Rand zu Poldern abgelegten Baumstämme nicht verborgen. Mancher befürchtet schon, der Staatsbetrieb Sachsenforst holt hier zu Lasten der Natur jede Menge Holz raus, um kräftig zu verdienen. Andreas Padberg, der Leiter des Forstbezirkes Leipzig, winkt ab: „Hier geht es hauptsächlich um Verkehrssicherung und die Abwehr von Gefahren für die vielen Waldspaziergänger. Gerade in Corona-Zeiten zieht es die Menschen zu Tausenden in die Natur. Dieser großstadtnahe Wald hat eine wichtige Erholungsfunktion“, sagt der 54-Jährige.

Allerdings hat die Trockenheit der vergangenen Jahre den Kiefern, Birken und anderen Baumarten derart zugesetzt, dass viele abgestorben sind – und einfach umfallen oder zusammenbrechen. Bei den Kiefern kämen noch die Schäden durch die Borkenkäfer hinzu. „Viele der kranken oder toten Bäume stehen nicht nur an den Haupt-, sondern auch an den unbefestigten Nebenwegen, die jetzt vermehrt genutzt werden. Um die Menschen zu schützen, müssen wir diese Bäume bis zu 30 Meter links und rechts der Wege fällen“, so Padberg. Tief drinnen im Wald könnten sie stehen bleiben und der Natur überlassen werden.

Stamm fällt auf Fahrerhaus

Wie tückisch der Umgang mit den kranken Bäumen ist, weiß Christian Frank vom Forstdienstleister Warg aus dem Vogtland zu berichten. Der 38-Jährige fährt den Harvester. Die Holzerntemaschine packt mit ihrem Greifarm die Stämme. „Bei einer Birke kürzlich reichte eine leichte Erschütterung, und schon brach der vom Schwamm angegriffene Stamm auseinander und fiel auf das Fahrerhaus. Mir ist nichts passiert. Aber die Schadbäume hier mit der Hand zu fällen, wäre lebensgefährlich“, sagt der Klingenthaler. Deshalb werden zu Zeiten der Arbeiten die Wege gesperrt. „Die Spaziergänger sollten sich unbedingt daran halten“, betont Padberg. Generell erfolge das Betreten der Wälder auf eigene Gefahr.

Noch bis Ende des Monats würden die Arbeiten andauern. Verwertbares Holz wird für die Produktion abtransportiert. Vieles bleibt aber auch im Wald liegen. Padberg: „Auch ein toter Baum hat einen Naturschutzwert.“ Einige der Stämme werden oben gekappt und bleiben als sogenannte Hochstubben stehen. Die Spuren, die der Harvester und der Forwarder, mit dem die Stämme gestapelt werden, hinterlassen, sollen später beseitigt, die Wege dann wieder glatt gezogen werden.

Forstdirektor wünscht sich kühlen, feuchten Frühling

Bis zu 2000 Festmeter Holz würden in diesem Bereich des Oberholzes entnommen, sagt der zuständige Revierförster Christoph Seifert (36). Die Hälfte davon seien Kiefern, es folgten Birken, Lärchen und andere Baumarten: „Eine Nachpflanzung gibt es nicht. Hier schafft die Natur eine natürliche Verjüngung.“

Von der Menge der kranken und absterbenden Bäume waren Padberg und Seifert überrascht. „Wir hatten mit weniger gerechnet. Dem Wald kann nur viel Niederschlag helfen“, so der Forstdirektor. Der Januar und der Februar seien schon mal gut gewesen. Und um den frostresistenten Borkenkäfer zurückzudrängen, wünscht er sich einen kühlen, feuchten Frühling: „Borkenkäfer und Wasser vertragen sich nicht.“

