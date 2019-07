Grosspösna

Die Mittwochs-Quilterinnen des Großpösnaer Kuhstall-Vereins haben in den letzten Tagen an etwas ganz Besonderem gearbeitet. Mit viel Fantasie und Liebe zum Detail fertigten sie sogenannte Nesteldecken an. Jede ist rund 50 mal 50 Zentimeter groß und besteht wiederum aus einigen circa 15 mal 15 Zentimeter großen Quadraten. Diese wurden aus unterschiedlichen Stoffen mit verschiedenen Mustern und Farben ausgewählt und dann zusammengenäht. Die Stoffe fühlen sich unterschiedlich an: glatt, rauh oder flauschig. Doch damit nicht genug, berichtet Kursleiterin Petra Duda: „Wir versehen diese Decken auch mit verschiedenen Kurzwaren wie Ringe, Manschetten, Knöpfe zum Schließen und Öffnen sowie Reißverschlüsse. Das muss allerdings sehr stabil und fest angebracht sein, damit es sich nicht lösen kann.“ Das wäre nicht gut für die künftigen Nutzer der Decken. Denn die ersten fünf Exemplare werden einer Einrichtung für an Demenz erkrankte Menschen gespendet. Zu deren Krankheitsbild gehört nicht selten eine andauernde Bewegungsunruhe, wobei sie beständig an Kleidung oder Gegenständen herumzupfen.

Decke als Therapie-Baustein

„Dabei entwickeln die Patienten eine hohe Kraft in den Fingern. Sie gehen mit ihren Händen auf die Suche nach Spürinformationen. Sie wischen über Tische, nesteln an der Kleidung und wollen viele Dinge in die Hand nehmen. Mit unseren Nesteldecken haben sie für ihre unruhigen Hände eine Beschäftigung. Die Decke ist besonders gut geeignet für Menschen mit fortgeschrittener Demenz und für Menschen, die bettlägerig sind“, so Duda. Die Beschäftigung mit der Decke würde diese Personen generell beruhigen und ihnen aufgrund der verschiedenen Materialien besondere fühlbare Reize setzen. „Die Nesteldecke ist ein Therapie-Baustein, der sich in allen Bereichen gut einsetzen lässt, besonders dann, wenn Ergotherapeuten oder Pflegekräfte nicht die ganze Zeit über die Aktivitäten begleiten können“, erklärt die 72-Jährige weiter. Mit den Decken, die wärmend auf den Schoß gelegt werden können, soll auch geholfen werden, Stress abzubauen und den Patienten Wohlfühlmomente zu verschaffen.

Neue Mitstreiter gern gesehen

Duda gehört seit fünf Jahren der Quillt-Gruppe des Kuhstall-Vereins an und hat im Februar die Leitung des Patchwork-Kurses übernommen: „Im Internet war ich dann auf diese sinnvolle Handarbeit gestoßen. Wir sind noch in der Erprobungsphase. Wenn es ankommt und weiterer Bedarf da ist, setzen wir die Arbeit fort.“ Etwas Aufmerksamkeit und Werbung für ihren Kurs erhoffe sich die einstige Diplom-Sozialpädagogin allerdings auch. „Wir brauchen mehr Mitstreiter, gern auch etwas Jüngere“, sagt die Holzhausenerin. Im Kuhstall-Verein gibt es auch drei Handnähkurse. Neue Interessenten und Mitstreiter seien jederzeit gern gesehen.

Kontakt: Telefon 034297 14010 oder per E-Mail unter emailinfo@kuhstall-ev.de, www.kuhstall-grosspoesna.de

Von Olaf Barth